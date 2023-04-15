Mar Rendón estrenó el video de su nuevo sencillo ‘Te Arde’.

Una de las voces más talentosas que han pisado el escenario de La Academia, es la de Mar Rendón, quien el pasado 13 de abril estrenó su nuevo sencillo ‘Te Arde’ con el que ha logrado gran éxito a las pocas horas de estar en las plataformas digitales.

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¿Dónde escuchar el nuevo sencillo de Mar Rendón?

El tema ‘Te Arde’ se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, por lo que puedes escucharla en tu plataforma preferida en cualquier lado, lo mismo que el video, en donde Mar muestra su gran talento para el baile con sensuales movimientos.

Con su nuevo sencillo, Mar Rendón se ha colocado en los primeros lugares de popularidad de diversas plataformas digitales, donde incluso es la portada de los top 2023.

¿Cuál fue el primer tema de Mar Rendón?

La joven que sorprendió a todos con su impactante voz desde su primera presentación en La Academia ha tenido varios éxitos, ya que su primer sencillo la colocó en el gusto de la gente en México y Ecuador, donde tiene miles de seguidores.

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El primer tema que logró impulsar la carrera de Mar Rendón fue ‘Laura No Está’, canción que tuvo una nueva versión en su voz que fue muy bien aceptada por el público.

