Así fue el concierto de Mar Rendón junto a Reik. (FOTOS)

Mar Rendón, tercer lugar de nuestro programa La Academia, continúa arrasando en la industria musical. La joven tuvo la oportunidad de abrir tres conciertos de Reik, sumando un éxito más a su carrera como cantante.

Mar interpretó “Muriendo lento” en el escenario de La Academia.

A través de las redes sociales, Mar compartió fotos inéditas de su participación en tres conciertos de la agrupación mexicana.

Los hechos sucedieron en Ecuador, hasta donde Reik llevó su En Cambio Tour 2022. Mar portó tres deslumbrantes atuendos para cada concierto, mismos que la hicieron rockear frenta a todos los asistentes.

“Gracias por la increíble oportunidad de abrir estos tres shows maravillosos”, escribió Mar Rendón sobre una publicación en Instagram, la cual se llenó de ‘Me Gusta’ y decenas de reacciones en la caja de comentarios.

“Espectaculares presentaciones”, “Amé tus looks” y “Logras cautivar a otros artistas”, fueron algunas reacciones de los fanáticos de Mar debajo de la galería de imágenes compartida.

Te puede interesar: La Academia: Así suenan los nuevos sencillos de Cesia, Andresse y Mar.

Mar Rendón brilló en el concierto de Reik

Reik, banda conformada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto Marín, quedó cautivada por Ecuador tras cantar sus más grandes éxitos y escuchar los gritos de las personas.

Mar Rendón es una cantante ecuatoriana, quien participó en La Academia en su aniversario de 20 años. A lo largo de la competencia, la joven se convirtió en una de las favoritas, ganando un merecido tercer lugar.

Cesia se convirtió en la absoluta ganadora del primer lugar, mientras que Andresse ganó el segundo puesto de la reciente generación de La Academia.

Uno de los temas de Mar que cautivó al público fue Laura no está, el cual la joven ecuatoriana decidió lanzar como sencillo tras el cariño del público: “Estoy muy feliz y muy emocionada. A pesar de que esta canción no es mía he conectado con ella como ninguna otra”, escribió en Instagram.

También te puede interesar: Cesia se convirtió en la ganadora de La Academia.