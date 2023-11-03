Marc Anthony se presentó con éxito en Monterrey, Nuevo León

El pasado miércoles, Marc Anthony deslumbró a la Sultana del Norte con una velada llena de salsa y romanticismo. Su show inició en punto de las 9:45 de la noche en el Estadio Mobil de los Sultanes de Monterrey, ante 15 mil asistentes.

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¿Cómo fue a Marc Anthony en Monterrey?

Durante hora y media de concierto, Marc Anthony dio cuenta de por qué es considerado uno de los artistas latinos más populares del momento y se dio tiempo para corresponder al gesto que una fanática tuvo con él.

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Durante el concierto le aventaron una flor a Marc Anthony, por lo que el cantante de salsa le preguntó al público presente quién la había arrojado. Posteriormente la tomó y le dijo a la joven que “la próxima canción te la dedico mi amor…”, lo que desató la locura de sus fanáticos.

“Una de mis favoritas. Si la conocen por favor cántenla conmigo”, recalcó el intérprete de “Flor pálida”, “Vivir mi vida”, “Ahora quien”, “Tu amor me hace bien”, “Qué precio tiene el cielo”, “Y hubo alguien”, entre otras.

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Al finalizar su concierto en Monterrey, las cámaras de Ventaneando siguieron a Marc Anthony hasta su hotel donde saludó a nuestras cámaras, pero fueron sus músicos, Erben Pérez y Franklin Torres los que revelaron cómo es trabajar con el cantante puertorriqueño.