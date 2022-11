Marcello revela quién debería ganar MasterChef Celebrity y deja claro: “Gavito no lo merece porque le falta sazón”.

La Gran Final de MasterChef Celebrity cada vez se encuentra más cerca y el pasado fin de semana vimos salir a uno de los personajes más queridos de la presente temporada, Marcello, quien no superó el reto de eliminación y terminó abandonando la cocina más famosa de México.

Marcello se enfrentó a Alejandra Ávalos y Mauricio Mancera en el reto de eliminación donde tuvieron que preparar pulmón, hígado y ojos de cerdo. Al final, Big Marcy quedó fuera después de que su platillo no logró conquistar el paladar de los jueces.

A su salida, nuestro querido Marcello Lara estuvo presente en el podcast de De lo que UNO se Entera y habló de lo que fue su experiencia en MasterChef Celebrity, donde nos mostró otra faceta de él, aquella que nada tiene que ver con la música y los escenarios.

Marcello casi llora tras ser eliminado de MasterChef Celebrity

En exclusiva, Marcello declaró que casi llora con lo que le dijo el chef JoséRa, quien antes de abandonar la Cocina más Famosa de México le dijo que “ojalá fuera su pariente”. Cabe mencionar que no es la primera vez que Big Marcy está en un reality show de cocina y muestra su lado poco conocido; sin embargo, aceptó que MasterChef Celebrity fue una competencia sumamente ruda.

“Rudo, rudo, rudísimo, sí salgo agotado física, mental y espiritualmente. Yo llegué pensando que iba a estar bien fácil y piensas que ahí la libras, pero no, un agotamiento sobre todo mental. Sí es una tensión rudísima”, sentenció.

¿Fue difícil lidiar con tanto famoso en MasterChef Celebrity? Marcello declaró que sí fue un poco complicado, principalmente por la diferencia de edades y la forma de pensar de muchos de sus compañeros, así como también porque tienen que pensar en cuestión de minutos lo que van a cocinar, lo que van a traer del mercado y todo lo demás.

El rockero también declaró que él no se metió en polémicas con nadie porque es más conciliador y de pronto le entra un espíritu de padre, aunque reveló que las veces que cocinó con Macky sí tenía ganas de decirle que se tranquilizara un poco y que no le contestara a los chefs.

¿Marcelo se veía en la final? Cuando le preguntaron si se veía en la final, Marcello declaró que sí, sobre todo después de que sobrevivió al cuarto y quinto capítulo

“Después del décimo – onceavo, dije puede ser (llegar a la final), no está tan lejos”, añadió y aseguró que le echó todas las ganas y el corazón, pero el reality es como la vida, no gana el que más sabe.

¿Quién debería ganar MasterChef Celebrity?

En una dinámica de quién y por qué debería o no ganar MasterChef Celebrity, Marcello dijo que Ricardo debería de ganar porque tiene una gran inventiva, pero no debería de ganar porque le falta experiencia.

El músico aseguró que Lorena Herrera no debería de ganar porque no come muchas cosas, pero sí debería hacerlo porque cocina delicioso y le entra a todo. En tanto que Mauricio Mancera no debería ser el ganador porque tiene mucha suerte, pero debería llevarse la victoria por hacer enojar a Gavito.

En cuanto a Karla, Marcello dijo que debería ser la ganadora porque es la que más se divirtió de todos los participantes, pero no debería ganar porque a veces sí se pasa de lanza y dice cosas fuera de lugar.

Alejandra Ávalos debería ser la ganadora porque Marcello considera que es la que mejor sazón tiene de todos y no debería ganar porque tiene poco tiempo comiendo porque cuidaba mucho su imagen pública.

Por último, Big Marcy dijo que Gavito debería ganar porque es el que mejor cocina de todos ya que es muy disciplinado, pero no merece ganar porque no tiene sazón. “Es el que mejor cocina, es un robot como dijeron los chefs, es un robotín de la cocina, pero no merece ganar porque le falta sazón, tiene la técnica, sabe cocinar muy bien, sabe cómo usar sus elementos, pero de repente le falla mucho el sazón”, finalizó.