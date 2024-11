¡Pasaron 52 años! Marco y su padre se reencuentran gracias a Rocío

Marco tuvo una cita hace 27 años para conocer a su padre, pero no se presentó; lo buscó en su taller, pero nadie le dio razón y eventualmente perdió todo el contacto. A pesar de todo, Marco no juzga a sus padres por no haber estado cerca de él. Después de 52 años, Marco y Casto se reencuentran en la clínica de emociones.