Margarita lleva más de 10 años medicada por una depresión severa.

Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’, abre su corazón a Ventaneando y comparte que, hace más de diez años se encuentra medicada, pues la psiquiatra le detectó depresión severa.

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La depresión es una enfermedad y cuando hay una enfermedad, pues hay que atenderla, quién la atiende, el psiquiatra; entonces, el psiquiatra tiene que medicar

No le dé miedo tomarse la medicación, porque yo llevo diez años con una depresión detectada, severa y, estoy medicada y, me siento muy bien. No utilicen esa palabra de ‘échale ganas’, no le va a echar ganas, porque no sabe cómo, tienen que llevarla a alguien, a alguien especializado, que ese es el psiquiatra

Ese va a decir, con esta pastilla se va a regular tu cerebro, tus cosas que tienes desconectadas por aquí se van a conectar y ya vas a pensar con claridad y vas a poder encontrar una solución al problema

Margarita terminó su matrimonio por depresión.

La cantante, comparte que su depresión, incluso, la orilló a terminar su matrimonio y fue en ese momento que decidió atenderse.

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