María Bobadilla asegura que empresa encubrió a Coco Levy.

María Bobadilla denuncia los encubrimientos de acosos de Coco Levy.

El caso de Coco Levy sigue dando de qué hablar luego de que hace una semana fuera cesado de su cargo en Videocine, compañía cinematográfica que decidió rescindir su relación laboral con el hijo de Talina Fernández tras las acusaciones en su contra por parte de Danna Ponce, María Bobadilla y demás actrices.

Videocine rescinde el contrato de Coco Levy

Tras los señalamientos en contra de Coco Levy, Videocine tomó cartas en el asunto y decidió separar de cualquier función administrativa al productor y abrió una investigación interna.

Sin embargo, en el punto dos del comunicado, la empresa señala que “el señor Jorge “N”, como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir actores/actrices, dado que su labor era la de revisar contenidos que pudieran ser evaluados y/o producidos por Videocine”.

También reveló que está cooperando con la Fiscalía General de Justica de la CDMX, la cual ha realizado diversas diligencias en las instalaciones de Videocine.

“En Videocine no hay ni habrá cabida para ningún tipo de abuso, hostigamiento y/o discriminación. Que no exista duda: No hay y NUNCA habrá pacto alguno con quienes violan las leyes y/o pretendan usar puestos administrativos para abusar y/o acosar a personas que laboran en el sector del entretenimiento o en cualquier otro”, añadió.

María Bobadilla señala encubrimiento a favor de Levy

Luego de la postura de la casa productora, María Bobadilla aplaudió que Levy fuera cesado de su cargo; sin embargo, cuestionó el segundo punto del comunicado emitido por Videocine donde señala cuáles eran las funciones del productor.

¿Hubo encubrimiento? La actriz analizó a fondo la misiva de la productora y dijo en exclusiva a Ventaneando que la empresa está encubriendo a Coco Levy al mencionar que sus funciones no eran recibir a actores/ actrices, sino únicamente la de revisar contenido.

“Al principio sentí muchísimos escalofríos y mucha calma porque dije: ‘wow, ya no va a poder estar este señor haciendo de las suyas’, pero una vez que lo empecé a leer, porque lo leí varias veces porque había algo que no me cuadraba y claro, me doy cuenta de que… ¿por qué se están deslindando de esta manera? En el sentido de que él no se dedicaba a recibir actores y actrices”, dijo Bobadilla.

La actriz también señaló que esto no le quedó claro ya que ella llegó a la casa productora a través de un amigo suyo que la envió con un productor de Videocine y que éste a su vez la envió con Coco Levy.

“Con él tú tienes que hablar porque eres actriz, te corresponde hablar con Coco Levy”, fue lo que le dijo la persona que la envió con Coco Levy.

Bobadilla también reveló que cuando un alumno se gradúa de alguna escuela de actuación de México les envían una hoja en donde vienen las direcciones a donde pueden mandar su material a las empresas de casting y en uno de esos apartados aparece el nombre de Videocine y el de Coco Levy.