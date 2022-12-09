María Eugenia Plascencia recuerda a Carmen Salinas a un año de su partida.

A un año de la muerte de la querida actriz, Carmen Salinas, su casa permanece casi intacta, aunque con nueva dueña, se trata de su hija María Eugenia Plascencia, quien revela a Ventaneando, lo duro que ha sido para ella y su familia soportar la ausencia de la que fue el centro de sus vidas.

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Ha sido muy, muy duro, ahorita se me ha venido mucho a la mente cuando me despedí de mi mamá, el día que falleció y tengo aquí la imagen de cómo estaba ella ya agonizando

El cuarto de mi mamá sigue igual como lo dejo, sí he entrado, pero no he tocado así muchas cosas, porque es duro, pero obvio, tengo que hacerlo ya, porque en favor de Dios pienso irme a vivir allá a su casa, es duro porque, pues duro, va a venir mi mamá ‘Qué haces aquí en mi cama, en mi cuarto, en mi casa’ bueno, era mi casa también, porque ahí viví yo desde chiquita. Entonces, sí la extraño mucho

María Eugenia, asegura qué tal como lo deseaba Carmen, la unión de su familia persiste.

Mi mamá dejó, casi la mayoría de cosas en vida, el estudio va a ser para mis sobrinas y así, no. Ahora sí que no hay nada aquí que sacar, no hay que pelear

María Eugenia Plascencia reveló que José José heredó en vida a Carmelita.

A propósito de herencias, María Eugenia revela lo que José José heredó en vida a la propia Carmelita.

Estaba empezando hacer comerciales gringos y, la que recomendó tanto a mi mamá. Fíjate lo que son las cosas, el que hacía esos comerciales era José José que en paz descanse, pero estaba muy enfermo, entonces le dijo ‘Las personas con las que puedes contar para tus nuevos proyectos de comerciales es con Carmen Salinas y Vicente Fernández’ y, desgraciadamente los dos fallecen

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Con una misa en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, esta noche la familia Plascencia Salinas recordará a la actriz, quien falleció a un día de cumplir un mes hospitalizada en estado de coma, luego de sufrir un derrame cerebral.