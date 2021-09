María Levy estuvo a punto de morir por consumir pastillas para adelgazar.

La hija de la desaparecida Mariana Levy habló sin filtros de su intento por conseguir un ‘cuerpo perfecto’ a través del consumo de pastillas milagro.

María Levy, hija de la fallecida Mariana Levy y nieta de Talina Fernández, compartió un escalofriante relato en donde contó que estuvo cerca de tener consecuencias fatales por querer tener un cuerpo perfecto.

Por medio de su cuenta de Tik Tok, la hija de Ariel Padilla subió un video en el que compartió que estuvo a punto de morir por una sobredosis de pastillas para adelgazar.

Pese a que el video se hizo viral rápidamente y llegó a tener más de 300, 000 reproducciones, la plataforma borró el video por considerarlo contenido inapropiado.

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le lanzó la pregunta: “¿Qué es lo más extremo y peligroso que llegaste a hacer para verte flaca?”.

María respondió contando su historia: “A los 18 años me fui de viaje a Cancún con todos mis amigos para celebrar y obviamente me tenía que ver al cien”.

“Si la ves dices ‘Está bien, hace ejercicio, come saludable’. La realidad es que no estaba comiendo y estaba tomando unas pastillas que son para bajar de peso que son horribles”.

A los tres días comenzó con la pesadilla: “Al tercer día me dio una sobredosis. Acabé en el hospital, a punto de morirme”.

“Neta hoy lo pienso y no vale la pena. De verdad, no vale la pena. Nada vale sacrificar tu salud. Somos mucho más que nuestro cuerpo y nuestro aspecto físico. Este cuerpo es nuestra casa y lo tenemos que cuidar, honrar y proteger”, indicó la influencer.

La nieta de Talina Fernández abrió su corazón y compartió que desde pequeña las imperfecciones como estrías comenzaron a ser detonantes:“Claramente no sabían que yo estaba sufriendo de un trastorno alimenticio. Comía una lata de atún al día, hacía Bikram Yog a 45 grados durante 90 minutos y una hora de clase de box. Tomaba laxantes después de cada comida y comía muy poco o no comía y me la vivía ahogada”.

“Tenía una ansiedad que me comía por dentro, tenía 14 años y no dejaba de fumar, tomaba a escondidas y de pronto esta fue como la solución a mis problemas: ‘Si subo una foto en traje de baño en donde me veo perfecta y flaca, entonces voy a tener atención y amor’”, finalizó María Levy.