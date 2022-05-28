Tensos momentos se vivieron esta noche en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pues la ceremonia de eliminación estuvo cargada de castigos y una expulsada.

Y es que, Alfredo Adame y Guty regalaron comida al equipo anaranjado después de ganar una prueba, acto que los puso en el ojo del huaracán en este capítulo.

Los actos de los concursantes del equipo morado tuvieron graves consecuencias, pues no habrá agua para bañarse durante dos días para los participantes morados y anaranjados.

Eso no fue todo, pues por una semana entera, la ración de comida se reducirá a la mitad para todos los participantes.

"Yo nada más les aventé dos bombones para que se les alegrara la vida", así se defendió Adame de la controversia.

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Mariana Ávila es eliminada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Luego del castigo que recibieron los participantes comenzó el reto de eliminación, donde Alfredo Adame y Pancho se dejaron ver despreocupados por tener inmunidad.

"No hay nada personal contra nadie, solo tengo un compromiso y salvo a Jessica", expresó Alfredo Adame, inaugurando el duelo de eliminación.

Luego de que los participantes sacaron a relucir sus estrategias, Apio Quijano y Mariana Ávila fueron al duelo de eliminación llamado Lengua Viperina.

Ambos participantes han formado una gran amistad en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, por lo que fue uno de los capítulos más emotivos de la temporada.

El reto consistió en colocarse en "cajas de tortura", introduciendo cabeza y manos. Mariana y Apio tuvieron que desenroscar tuercas en medio de animales que hicieron la misión más extrema.

Después de un reñido reto repleto de calor, adrenalina y ratas, Mariana Ávila quedó eliminada y Apio Quijano se convirtió en el nuevo líder del campamento.

Los participantes morados y anaranjados no pudieron evitar despedir a su compañera entre lágrimas y aplausos por su valentía de esta noche.

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