Mariana Ochoa revela los problemas que se vivieron al interior de OV7.

La polémica entre los integrantes de OV7 parece continuar y esta vez fue el turno de Mariana Ochoa de dar su versión de los hechos. La cantante y actriz habló con sus fanáticos a través de las redes sociales y contó su verdad sobre el distanciamiento con sus compañeros de banda.

En primer lugar, la artista aclaró que no ha estado al tanto de todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación ya que estuvo de vacaciones y recién de regreso leyó las declaraciones que habían hecho sus compañeros.

Lo primero que dijo fue que considera a todos los integrantes de OV7 como su segunda familia y señaló que no busca generar pleitos ni mayores conflictos porque “no hay un solo culpable del distanciamiento”.

“Cada uno ha buscado el camino (laboral) para salir adelante y creo, realmente, que eso es lo que está sucediendo con OV7″, opinó Mariana en su video.

“Es muy complicado para mí y lo voy a decir abiertamente, pues no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me dan una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas”, agregó.

La cantante dijo, sin embargo, que ha tenido buena relación con Érika Zaba y con Kalimba a quien le confesó que no iba a participar de la gira aniversario de la banda porque no logran ponerse de acuerdo.

Además dijo que ella está devolviendo en cuotas el dinero que la productora le adelantó como pago por la gira de los 30 años ya que por el momento esa gira no existe ni se realizará. Y comentó también que cada contrato es individual, por lo que lo que cada uno hizo con ese dinero es cuestión individual.