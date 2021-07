Integrantes de OV7 desmienten polémicas declaraciones de Lidia Ávila.

Algunos integrantes de OV7 no se quedaron callados luego de las críticas de Lidia Ávila y decidieron responderle por el mismo medio. Ari Borovoy, M’Balia, Kalimba y Érika Zaba dieron una entrevista exclusiva a Javier Poza en la que hablaron con total honestidad sobre la supuesta crisis que atraviesan.

Ari Boroboy fue quien tomó primero la palabra y dijo que es muy difícil ser juez y parte de un conflicto en el que está inmerso. “Lo que pasó en el 90’s Pop Tour pasó, se arregló, se habló, se sanó y se firmó un nuevo contrato con OCESA para esta gira de la que se está hablando los últimos meses. Entrar a detalle del 90’s Pop Tour no podría hacerlo porque firmé un convenio de confidencialidad y le dimos la vuelta a la página”, comentó el artista.

Luego, fue el turno de Kalimba quien apoyó a Ari y reafirmó que las cláusulas de confidencialidad del contrato establecen que no pueden dar detalles sobre el mismo.

“¿Por qué tendríamos que estar divulgando al público cantidades, además en un país en donde no es agradable hablar de cuánto ganas o cuánto dejas de ganar? Si ganas bien, te ponen en peligro, si ganas mal, te humillan públicamente. Tenemos el derecho de guardarnos la privacidad sobre algunos detalles”, sostuvo.

Kalimba fue claro también al decir que la banda solo tiene algunos roces típicos de una unión que lleva más de tres décadas de duración y que no se trata de un divorcio.

“Gracias a Dios en este momento OV7 no está viviendo un divorcio, está viviendo uno de los varios roces dentro del matrimonio que hemos tenido a lo largo de los años y precisamente gracias a esos contratos como al cariño que se nos tiene, la gente no se había enterado”, explicó el artista.

Kalimba dijo que a lo largo de estos treinta años han tenido diferencias de opiniones y que, si bien ahora pueden estar teniéndolas, igualmente van a buscar subirse al escenario y conciliar esas diferencias.

Por su parte, Ari Borovoy aclaró que no se trata de dos bandos en OV7 sino de dos pensamientos distintos que surgieron en la pandemia. “Vemos qe parece que nosotros cuatro no queríamos participar de la gira cuando no es así”, agregó.

