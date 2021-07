Maribel Fernández desmintió las publicaciones de su supuesta muerte.

Maribel Fernández se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para actualizar su estado de salud. En su momento, trascendió la noticia falsa de que la actriz falleció por problemas en el corazón, desatando la preocupación de sus familiares y amigos cercanos.

Maribel Fernández ha pasado serios problemas en su vida personal

EN EXCLUSIVA, Maribel Fernández nos cuenta de la depresión por la que atravesó, debido a una mala situación laboral.

La también conocida como La Pelangocha desmintió las publicaciones sobre su muerte y aprovechó para hablar de su intervención quirúrgica, misma que se llevó a cabo en este día por la mañana.

“Me hablaron unos familiares muy queridos y ahogados en llanto porque salió que yo había fallecido”, expresó en exclusiva para VLA.

La actriz, de 68 años, contó que comenzó con sus problemas respiratorios cuando estaba dando funciones en el teatro.

Además, Maribel Fernández se salvó de una operación a corazón abierto para dar paso a una intervención quirúrgica más amigable.

“En el teatro me empezó a faltar un poquito el aire y me sentía muy agotada como antes de que me pusieran el marcapasos”, subrayó para nuestro matutino.

“Yo sentía que me ahogaba y no podía respirar en la noche. Me hicieron todos los estudios y encontraron una forma menos invasiva, porque la cirugía es muy pesada a corazón abierto. Encontraron una forma de entrar con un tipo de cateterismo computarizado y todo. Literal, van a quemar una parte de mi corazón…”, continuó.

Hay muchas esperanzas y yo también las tengo de que esto funcione y no tengan que hacerme una operación a corazón abierto

Te puede interesar: Hija de Alfonso Zayas recuerda al actor como un gran papá.

Maribel Fernández recuerda a su gran amigo Alfonso Zayas

El fallecimiento de Alfonso Zayas el pasado jueves 8 de julio dejó al mundo del espectáculo impactado. Familiares y amigos despidieron al histrión con emotivos mensajes que quedaron inmortalizados en todas las plataformas digitales.

Maribel Fernández fue una de las más afectadas por el fallecimiento de su mejor amigo. Entre lágrimas, la artista recordó al fallecido Alfonso Zayas con nostálgicas palabras.

Fue uno de mis mejores amigos, me hablaba cada semana… me daba muchos ánimos y me decía ‘no te preocupes, tú estás más joven que yo’

La Pelangocha asegura que Alfonso Zayas, Cepillín y otros de sus fallecidos amigos, evitarán que se vaya al cielo.

“Todos mis amigos que ya partieron van a estar echándome porras y cerrando la puerta para que no pase con ellos porque así son de canijos”, expresó al borde de las lágrimas.

Maribel Fernández tiene fe en que su estado de salud mejore y no se compliquen sus problemas de salud.

“Ya llevo tres infartos, me han puesto el marcapasos y más lo que se acumule esta semana. Hierba mala nunca muere”, concluyó para Venga la Alegría.

Recordemos que La Pelangocha es una de las actrices mexicanas más queridas y populares en el mundo del entretenimiento. Comenzó su carrera en la década de los setentas, participando en filmes y series como Mi Secretaria, El día de los albañiles, Cascabel, Adiós Lagunilla y otros más.

Su participación en las telenovelas también es muy importante, pues unió su talento junto a grandes figuras del espectáculo en La fea más bella, Dos hogares, De pocas, pocas pulgas y más.

También te puede interesar: ¿De qué murió Alfonso Zayas, ícono del cine mexicano?