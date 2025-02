Maribel Guardia le dedica emotivo mensaje a Pati Chapoy por la muerte de Daniel Bisogno

Maribel Guardia se las ha visto negras en las últimas semanas, primero por la demanda que interpuso contra su nuera Imelda Garza Tuñón por la custodia de nieto, segundo; por la muerte de nuestro querido Daniel Bisogno y tercero; por la pérdida de un ser querido; sin embargo, siempre se ha caracterizado por ser una de las famosas más empáticas del mundo del entretenimiento, así lo demostró con el emotivo mensaje que le mandó a la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, quien era muy cercana a Daniel.

Es bien sabida la cercanía que tenía Daniel Bisogno con Pati Chapoy, quien podría decirse era como su madre en el ámbito profesional, pues desde muy joven lo arropó y lo ayudó a crecer en su carrera profesional.

Recordemos que, en días pasados las cenizas de Daniel Bisogno estuvieron presentes en el foro de Ventaneando y uno de los momentos más destacados fue cuando los conductores leyeron un mensaje enviado por Maribel Guardia, mismas que iban dedicadas especialmente para Pati Chapoy, quien no pudo contener las lágrimas. Cabe mencionar que Maribel Guardia no asistió al homenaje organizado por el elenco de “Lagunilla Mi Barrio”, en donde ambos compartieron créditos.

¿Qué dijo Maribel Guardia? Durante la transmisión, Pati Chapoy leyó el mensaje enviado por Maribel Guardia, quien destacó las cualidades humanas y profesionales del conductor, a quien describió como un hombre “mágico, simpático y extraordinario”.

“Aprendí a querer a un hombre mágico, simpático. Extraordinario compañero. Un caballero y un padre fuera de serie. Es muy poco el tiempo que compartí con él en el escenario y enorme es la ausencia que deja. Nada en GOU Producciones volverá a ser igual sin nuestro ‘Muñeco’”, expresó Guardia en su mensaje.

¿Maribel Guardia le mandó sus condolencias a los demás conductores?

“Quiero ofrecerte, de todo corazón, mi más sentido pésame porque tú lo disfrutaste en casi 30 años. No puedo imaginar el peso enorme de su ausencia con ustedes. Amplío mi abrazo al alma para toda la producción diciéndote que Dios nos ayuda a salir adelante de las pérdidas más complicadas. Un abrazo grande”, concluyó la actriz en su mensaje.

¿Por qué Maribel Guardia no fue homenaje?

De acuerdo con la actriz costarricense, no acudió al homenaje de Daniel Bisogno por la presencia de la prensa. “No fui porque iba a estar toda la prensa ahí, pero él sabe cuánto lo llegué a querer, porque al principio nos llevábamos muy mal, pero el destino me llevó a conocer a la persona que no estaba en la pantalla”.