Reportan a Maribel Guardia delicada de salud tras pleito con su nuera Imelda Garza Tuñón

A lo largo de estos días les hemos informado sobre la disputa legal y mediática que existe entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza Tuñón, por temas vinculados con el bienestar del menor José Julián, quien es hijo de Imelda y el finado Julián Figueroa.

¿De qué acusa Maribel Guardia a Imelda Garza Tuñón? Según trascendió, las principales acusaciones de Maribel Guardia a Imelda Tuñón son:

Va a diversos lugares de entretenimiento, como lo son bares o los denominados antros, o en ocasiones a casas de sus amistades y no regresa en uno o dos días sin saber su paradero.

Regresa al domicilio en estado evidente de ebriedad.

Llega a la casa con comportamiento muy errático.

( Maribel Guardia ) Le proporciono como ayuda sin haber obligación alguna, un apoyo mensual a razón de $22,000.00 para sus gastos personales ya que la misma no desarrolla actividad alguna laboral, académica o escolar ni de ninguna especie.

) Le proporciono como ayuda sin haber obligación alguna, un apoyo mensual a razón de $22,000.00 para sus gastos personales ya que la misma no desarrolla actividad alguna laboral, académica o escolar ni de ninguna especie. Constantemente se olvida del menor en fiestas o reuniones en el que su grado de intoxicación es tal, que pierde el conocimiento y el menor se queda durmiendo en casas de gente extraña.

Te puede interesar: Esta es la enfermedad que padece Imelda Garza Tuñón y por la que Maribel Guardia teme por la seguridad de su nieto

Maribel Guardia asegura que solo busca el bienestar de su nieto [VIDEO] Maribel Guardia asegura que solo busca el bienestar de su nieto, por lo que las autoridades determinaron que el pequeño José Julián permanecerá 10 días con ella.

Además, la actriz sugiere que la joven consume sustancias ilícitas, padece de bipolaridad y ha recibido a extraños en su casa. Tras la muerte de Julián Figueroa, Imelda comenzó con una severa depresión, por lo que quiso ser empática con ella y apoyarla; sin embargo, todo cambió cuando Imelda ya no se hacía cargo de las necesidades de crianza del pequeño José Julián.

¿Quién tiene la custodia de José Julián?

Por lo anterior, la custodia de José Julián le fue otorgada de forma temporal (10 días) a Maribel Guardia.

¿Maribel Guardia está delicada de salud?

En un encuentro con la empresa, Marco Chacón negó haberle sido infiel a Maribel Guardia, así como que la denuncia contra Imelda Garza Tuñón se deba por una venganza contra ella.

También te puede interesar: Filtran VIDEO de Imelda Garza Tuñón llegando en mal estado a la casa de Maribel Guardia

De igual forma, Chacón mencionó cuál es el estado de salud de Maribel Guardia tras el escándalo. El también abogado aseguró que la actriz se encuentra muy afectada, tanto así que perdió 10 kilos gracias a las preocupaciones.

“Ha estado sufriendo mucho. Ha bajado 10 kilos. Siempre tuvo insomnio, pero Maribel se dormía antes a las 3 de la mañana y se duerme ahora a las 7 de la mañana. Entonces, la abuela ha estado sufriendo, que el niño pueda no estar bien, que no esté cuidado, que esté viendo cosas que no debe ver”, sentenció.

¿Cómo está José Julián?

Con respecto a cómo se encuentra el menor tras haber pasado una noche en el DIF, Marco aseguró que está fenomenal: “Está muy bien, bendito sea Dios, está fenomenal, muy contento, porque él nació en esta casa. Creció en esta casa. Él tiene su cuarto. Tiene sus juguetes. Está contento en un entorno que conoce desde que tiene uso de razón”.