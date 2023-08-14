Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza, así enfrentan su duelo por Julián Figueroa

Maribel Guardia pudo ver a su hijo Julián Figueroa en una visualización que tuvo, y hasta le informó cuándo moriría la actriz.

Sí me dijo, pero no les voy a decir, me dio paz, porque yo se lo pregunté y me lo contestó; entonces, más bien me dio mucha tranquilidad, lo vi y entonces, la verdad yo no necesito contactar con médiums, porque tuve ese regalo tan grande de ver a mi hijo que eso me cambió y me transformó mi dolor…

Cuando se le quiso cuestionar sobre la intención de José Manuel Figueroa para acercarse a su nieto, José Julián, esto respondió.

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Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

Es que tampoco voy hablar de eso, no quiero hablar de eso, porque es desgastante para mí

Asegura que no le gustaría que José Julián se dedique al espectáculo.

Yo prefiero que no sea artista, es una carrera muy difícil…, te da muchas satisfacciones, pero también, siento que digamos en la adolescencia o en la niñez puede afectar mucho al desarrollo emocional..., es muy duro hacerte famoso de la noche a la mañana, la fama siempre es algo con lo que tienes que batallar…

Para finalizar, Maribel dejó en claro que sí le gustaría ser el papel de Carmen Salinas, en ‘Aventurera’.

Para mí, ‘Aventurera’ siempre fue Carmen, porque la gracia, la magia, el encanto, como promocionaba ‘Aventurera’, Carmen, pues nadie como ella, nadie se va a parar en esos zapatos, pero me gustaría hacer ese papel

¿Cuál es el estado de Imelda Garza?

Imelda Garza, ya tuvo la oportunidad de soñar con Julián Figueroa de esta manera.

Me tocó que estuve peleando con él en un sueño, porque se había ido, pero me desperté como que enojada y vi que era 9 de julio y dije ‘ok’ entonces, vino a verme y me dijo que no le reclamaran…

La actriz está sanando con terapia, el duelo de haber perdido a su esposo.

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