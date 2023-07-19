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FOTOS | Las cenizas de Julián Figueroa no estarán al lado de las de su padre Joan Sebastian

La madre de Julián Figueroa contó detalles del lugar en donde reposarán las cenizas de su hijo. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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