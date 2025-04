Maribel Guardia reacciona a presunta infidelidad de Marco Chacón con Imelda Garza

En los últimos días el nombre de Marco Chacón ha salido a relucir gracias a las declaraciones del abogado de Imelda Garza Tuñón a un periodista de espectáculos, quienes revelaron que el esposo de Maribel Guardia habría alterado el testamento de Julián Figueroa, incluso de tener un romance con Imelda Tuñón y de haber agredido físicamente al hijo de Maribel pero ¿cómo reaccionó la actriz?

¿Marco Chacón tuvo un romance con Imelda? Este fue un rumor que cobró fuerza gracias a las declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que le llegó la información de que Marco Chacón e Imelda Tuñón tuvieron un romance; sin embargo, no ha sido confirmada.

¿Qué dijo Marco Chacón al respecto?

El esposo de Maribel Guardia rompió el silencio y reveló al periodista Caro Uriel que “es bien simple, yo nunca en mi vida he falsificado un documento de ninguna naturaleza, ni ese ni ningún otro, además el beneficiario de ese testamento que apareció, del cual ninguno de nosotros tenía conocimiento, el beneficiario es el niño, no es la abuela, no es ninguna otra persona, es el niño, entonces hay que tener claro que, si ellos están peleando ese testamento, digamos que la madre se lo está peleando a su hijo, no a mí, yo no soy heredero, no a Maribel, no es heredera, el niño es el heredero universal”.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

Al respecto, Maribel Guardia compareció ante los medios y defendió a su esposo, Marco Chacón, a quien calificó como un hombre íntegro y amoroso.

La actriz costarricense desmintió categóricamente los rumores que surgieron en torno al supuesto romance de Marco Chacón con Imelda Garza Tuñón, calificándolos como una “falta de respeto”.

“Mi marido lo único que ha hecho es darme amor, preocuparse por mí, cuidarnos. Es un hombre extraordinario”, afirmó y le expresó su gratitud por el cariño que siempre le mostró a su hijo.

“Yo nunca había oído eso. Me parece una falta de respeto para los dos y para mí hijo, eso es totalmente falso (...) La verdad me ha hecho la mujer más feliz del mundo, estoy agradecida eternamente de lo amoroso que fue con m hijo Julián”.