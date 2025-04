¿Marco Chacón falsificó la firma de Julián Figueroa? Esto dijo el esposo de Maribel Guardia

En los últimos días el nombre de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia , se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de que los abogados de Imelda Tuñón aseguraran que la firma de Julián Figueroa, puesta en su testamento, carece de veracidad. Ante ello, se ha colocado a este personaje como el principal responsable de haber falsificado la misma.

Vale mencionar que Marco Chacón se ha vuelto un elemento muy importante en el conflicto legal que existe entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Y es que, en medio del problema existente que hay por la custodia del pequeño José Julián, la propia Imelda aseguró que este personaje había engañado a la actriz y cantante con una de sus alumnas, lo cual causó conmoción en redes.

Marco Chacón reveló a Venga la alegría que es falso que haya atentado de manera violenta contra Julián Figueroa. “Siempre hubo una relación de respeto”, comentó Chacón. pic.twitter.com/mhgMEck8PM — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 3, 2025

¿Marco Chacón falsificó la firma de Julián Figueroa?

Antonio Lozano, encargado legal de Imelda Tuñón, señaló que la firma de Julián Figueroa “se ve a leguas que es falsa”. Tal situación causó la respuesta inmediata de Marco Chacón y su círculo cercano luego de haber sido vinculado como el posible responsable de una falsificación, lo cual, de confirmarse, se trataría de un delito importante dentro de la República Mexicana.

Así, Marco Chacón respondió al periodista Carlo Uriel lo siguiente, defendiendo con ello su postura: “Yo nunca en mi vida he falsificado un documento de ninguna naturaleza, ni ese ni ningún otro. Además, el beneficiario de este testamento que apareció, del cual ninguno de nosotros tenía conocimiento, es el niño, no es la abuela. Digamos que la madre se lo está peleando al hijo, no a mi. Yo no soy heredero”, sentenció.

Imelda Tuñon ya se estaba saboreándo los billetes de la herencia de Julián Figueroa diciendo “Denme a mí hijo y la herencia que le toca”perooo…

El albacea es Marco Chacón y el único heredero es el hijo 🤭

Julián no le dejó nada a ella… por qué será? #MaribelGuardia #imeldatuñón pic.twitter.com/b1iF7IxV7h — Breaking it News (@breakingitnews) January 29, 2025

¿Tuvo un romance con Imelda Tuñón?

En medio de esta delicada situación, en redes sociales se ha mencionado que, incluso, existe la posibilidad de que Marco Chacón haya tenido un vínculo amoroso con Imelda Tuñón, ex del finado Julián Figueroa. Ante este hecho, el hoy esposo de Maribel Guardia negó por completo esto, argumentando que su lealtad y fidelidad se encuentra con la actriz de origen costarricense.