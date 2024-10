Marimar Vega fue diagnosticada con hepatitis el día que iniciaron las grabaciones de “Dra. Lucía”

Marimar Vega admite que ella fue la culpable de que las grabaciones de la segunda temporada de “Dra. Lucía” se postergaran, pues le diagnosticaron hepatitis el día uno de la grabación en la que curiosamente siempre se enferma.

¿Qué dijo Marimar Vega?

En charla para Ventaneando , Marimar Vega dijo que “siempre que hago “Dra. Lucía” me enfermo en la vida real. Entonces sucede algo, te lo juro, las únicas dos veces que estado en el hospital fue haciendo Lucía. Empezando me dio hepatitis, entonces tuvimos que empezar, parar y estuve internada”.

¿Cómo se contagió?

Y así fue como pudo haberse contagiado: “Estaba grabando en Guadalajara una serie con Manolo Caro y lo agarré allá. Obviamente no sabía, el lunes arranqué Lucía y ya me sentía muy mal, me sentía muy cansada, pero me decían: ‘¿Qué tienes? ¿Qué tienes?’”.

“Ya como a las 7 de la noche, justo estábamos cambiando de set y me vi los ojos y los tenía amarillos, y de ahí fue ‘vamos a urgencias’, ya ahí en urgencias no me dejaron salir en una semana porque llegué con unas enzimas hepáticas altísimas y al parecer fue por algo que comí porque, ahora tengan cuidado, la hepatitis puede (contagiarse) en pescado crudo, en agua o en algún alimento mal lavado”, agregó Marimar Vega.

¿Marimar Vega extraña a Gonzalo Vega? La actriz compartió lo mucho que extraña a su padre, Gonzalo Vega, a ocho años de haber partido.

“Yo extraño a mí papá, más que lo extraño ahora que reestrenaron Los Nobles. Volver a verlo en la pantalla grande, escucharlo, fue como si estuviera aquí y todo eso es muy loco. Justo ahora el director de la otra unidad, José Luis, hizo con él ‘Nocaut’ y me está contando anécdotas de mi papá y justo la hizo en el 82, o sea, un año antes de que yo naciera, entonces él tiene mil anécdotas con mi papá y todo el tiempo me cuenta anécdotas de mi papá. Es muy lindo”, añadió.

La segunda temporada de “Dra. Lucía” se estrenará el lunes 21 de octubre a las 9:30 de la noche por Azteca UNO.