Maryfer Centeno: ¿promueve odio a Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La grafóloga Maryfer Centeno, conocida por su habilidad para leer el lenguaje corporal de celebridades, ha sido acusada de fomentar el odio contra Ángela Aguilar y Christian Nodal. Durante la polémica sobre el matrimonio de los artistas, Centeno dedicó varios videos a analizar su relación, lo que desató una ola de comentarios negativos en las redes sociales. Esta situación ha vuelto a ponerla en el centro de la controversia, ya que algunos usuarios aseguran que sus análisis contribuyen a la propagación de hate hacia los cantantes.

¿Qué generó las acusaciones de odio?

Maryfer Centeno, quien recientemente se vio envuelta en otra controversia al denunciar a Jorge Octavio Arroyo Martínez (Mr. Doctor), regresó a las redes sociales con su contenido habitual, pero esta vez fue señalada por promover el odio hacia Ángela Aguilar. Uno de los videos que más llamó la atención fue el análisis de un discurso de Belinda, en el que la grafóloga elogió la sonrisa, dicción y seguridad de la cantante, refiriéndose a ella como una “genio”.

Sin embargo, varios usuarios interpretaron que estos halagos eran en realidad un intento de Centeno por atacar a la cantante de regional mexicano, señalando que ella lo hacía para ganarse a los seguidores de Belinda y desviar la atención hacia su rivalidad con la cantante de la Dinastía Aguilar.

¿Ángela Aguilar agradeció a Maryfer Centeno?

En medio de la polémica, Centeno publicó un video en el que mencionaba un supuesto agradecimiento de Ángela Aguilar a través de X. Aunque se trató de información falsa, la grafóloga comentó en tono irónico sobre el asunto:

“De nada Ángela Aguilar, me está agradeciendo, yo me imagino que es un meme, porque gracias a la animadversión que yo genero, pues resulta que me está dando las gracias públicamente, yo le agradezco inmensamente”.

Esta situación avivó aún más el debate sobre si Centeno realmente promueve el odio hacia Ángela y Nodal, o si simplemente se está aprovechando de la controversia para ganar seguidores y monetizar sus publicaciones.

Por otro lado, algunos usuarios aseguran que Centeno, al centrarse más en el matrimonio de Nodal y Aguilar que en otros temas, ha contribuido a mantener viva la animosidad en torno a la relación de los cantantes. Mientras tanto, otros defienden su derecho a la libre expresión, aunque subrayan que el contenido generado en redes sociales puede tener un gran impacto y generar consecuencias, tanto positivas como negativas.