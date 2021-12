Marysol Sosa rompe el silencio sobre el divorcio de sus padres.

EXCLUSIVA. Marysol Sosa y cómo enfrentó el divorcio de sus padres.

Marysol Sosa comparte con Ventaneando cómo enfrentó el divorcio de sus padres José José y Anel Noreña, cuando atravesaba la adolescencia, un tema en el que poco a hondado dada la polémica muerte de su padre.

“No fue algo fácil, te lo puedo decir, dentro de lo pacífico de ambos, mis padres, lo pudieron manejar, no es algo fácil, porque son los pilares de tu vida. Es muy difícil, insisto para ti como hijo, a mí me costó mucho trabajo en un momento”, dijo para nuestras cámaras.

“Pero dentro de todo te repito, la parte pacífica en cómo lo pudieron manejar fue muy buena, de la comunicación que ya traíamos a la que tuvo que hacerse, recién se separan mis papás, pues fue todavía más grande y eso es lo que al finalmente nos ayudó mucho”, añadió.

“Yo estaba entrando a mi adolescencia, tenía 12 años, cuando ya mis padres se separan y sí fueron años difíciles. En un momento dado, a mí lo que más me costó trabajo fue aprender a comunicar las cosas, era como la niña muy adaptable, que es algo muy bueno, pero cuando ya me tocaba a mí decidir o checar o hacer cosas, eso me costaba mucho trabajo”, remató.

Los fuertes problemas de salud de Marysol Sosa

Aunado a ese golpe emocional, Marysol Sosa enfrentó a otro que afectó su salud con pronósticos nada alentadores pero, ¿cómo logró salir avante y qué experiencia le dejó?

Yo me tuve que enfermar de cáncer, pues para que el cielo me acabará de decir: ‘y luego, y ahora, ¿qué vas a hacer?’... encontrar mi identidad y acabar de decir: '¡ah bueno! Yo creo que soy muy especial para Dios’, y aquí sigo el día de hoy

“Fue muy vaciado, porque la música siempre estuvo presente en mi vida, yo pisé escenarios con mi señor padre, a mis 7-8 añitos. Entre mis 15 y 18 años yo ya me quería ir a Nueva York; en un momento dado, me enojé conmigo, no me conocía bien, por ende me enojé con mis padres, pero es algo que sentía y vivía yo solita, porque tampoco fue algo que fui a decirles a mis papás, ‘algo siento que estoy mal’, no me atreví pero no lo sabía relacionar”, añadió.