Marysol Sosa habla de la venta del departamento de José José en Miami.

Marysol Sosa advierte sería ilegal vender las propiedades de José José.

Con gran sorpresa reaccionó Marysol Sosa, por lo que se dio a conocer ayer en nuestro programa Ventaneando, sobre que el departamento de Miami, Florida, propiedad de su padre José José y de su viuda Sara Salazar, fue vendido por esta última. Y que en el documento de compraventa con fecha del pasado 25 de marzo, utilizó el nombre de casada para dicha transacción comercial.

La revelación ha surgido luego de que Anel Noreña fuera reconocida y declarada heredera universal del cantante de acuerdo a un testamento que este dictó en 1988 y cuyos abogados están por iniciar su validación en Estados Unidos.

“Yo la verdad desconocía esto, sobre todo, si ellas están enteradas de cómo va nuestro caso. Eso sí estaba a nombre de la señora y de mi papá, entonces no entiendo. Hasta ahí te puedo decir, no tenía conocimiento, yo estoy muy de la mano de mis abogados en razón de que tenemos nuestra sentencia y nuestro caso seguirá avanzando”, expresó.

De esto que me indicas tú ahorita, pues está grueso porque no puede ser, hasta donde yo te lo puedo decir

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Marysol Sosa asegura graves problemas legales para Las Saras.

Y esto respondió, cuando la pusimos al tanto de que la propiedad ubicada en Miami se vendió por debajo del costo que se pagó por ella.

No sé cómo esté la cuestión, pero sí se me hace algo que no debieron de hacer. Legalmente se pueden meter en más problemas. Yo sé que ese departamento estaba en nombre de mi papá como a nombre de la mamá de mi media hermana

Teniendo la notificación de cómo vamos, pues no puedes vender algo que no se puede vender, estando como dueños, se pueden meter en problemas

Y sobre la posibilidad de que Sara Salazar y Sara Sosa vendan también la casa de Homestead en la que viven, Marysol dijo.

Nuestro caso ahorita va en lo que va. Acabamos de pedir las notificaciones de todo lo que hay, entonces yo creo que sería una cuestión ilegal por parte de ellas, siendo que las propiedades están a nombre de mi padre

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