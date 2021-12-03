Él es el joven cuya voz es idéntica a la de José José. (VIDEO)

Esdras Baglietto se ha vuelto viral en redes sociales por poseer una voz idéntica a 'El Príncipe de la Canción', José José.

El joven es un tiktoker que causó sensación por interpretar canciones de manera casi idéntica al cantante mexicano.

"¿Te imaginas un dueto con José José? Nada más escucha esto", dice el creador de contenido antes de interpretar ‘Tus ojos’, una de las canciones más emblemáticas del mítico solista.

La interpretación de ‘Tus ojos’ supera los mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios de usuarios que alaban su gran talento vocal.

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¿Quién es Esdras Baglietto?

Esdras Baglietto es un chico nacido en Coatzacoalcos, Veracruz que causó sensación en redes sociales porque su voz es idéntica a la de José José.

"José José es incomparable, jamás intenté imitarlo ni mucho menos probar que soy mejor que él", dijo el joven en su cuenta de TikTok.

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