Sarita Sosa es repudiada en redes por mensaje a tres años de la muerte de José José.

Han pasado tres años desde el lamentable fallecimiento de José José, quien ha sido uno de los cantantes más importantes en la historia de México; sin embargo, su muerte ha estado rodeada de mucha polémica, misma que hasta el momento no ha terminado.

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Recordemos que, José José pasó los últimos días de su vida con Sarita Sosa, quien es hija de su matrimonio con Sara Salazar, pero estando con ella en Estados Unidos nadie lo volvió a ver y mucho se ha especulado que lo manipuló de mala forma y que el cantante no tuvo las atenciones necesarias para recuperarse del cáncer de páncreas que padecía.

Por este motivo, los hijos de su primer matrimonio y sus fans han estado en una constante batalla con Sarita Sosa y su madre.

Sarita Sosa es atacada en redes sociales por su mensaje a José José.

A tres años de la muerte de José José, se le hicieron varios homenajes, por su parte Sarita Sosa le dedicó un mensaje en sus redes sociales; sin embargo, este no fue bien tomado por los fans del cantante, quienes de inmediato la atacaron en los comentarios.

A continuación, te compartimos el mensaje que causó polémica en las redes sociales de Sarita Sosa.

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