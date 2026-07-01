6 etiquetas de lápices de KPop Demon Hunters, para organizar tus útiles escolares con Rumi, Mira y Zoey

Cuando eres fan de algo, quieres que tu amor por esa película, grupo o artista se demuestre en cada una de tus cosas y en todo lo que haces. Si tu hija o sobrina es muy fan de Las Guerreras KPop, le va a encantar la alternativa de organización que te mostraremos a continuación: etiquetas de lápices de KPop Demon Hunters.

Las siguientes opciones de etiquetas ya están listas para descargar e imprimir, completamente gratis. Puedes escribir datos sobre ellas mediante una herramienta de edición en línea o también a mano sobre las hojas impresas.

6 etiquetas de lápices de KPop Demon Hunters

1. Etiquetas mini

Nuestra primera opción es una plantilla que tiene 3 diseños distintos de las Huntrix: podemos verlas en versión kawaii o con el estilo de animación que aparece en la película. Cada etiqueta tiene espacio en blanco para anotar datos como el nombre del alumno.

2. Con un personaje por etiqueta

Cada una de las etiquetas presenta a un personaje distinto de Las Guerreras KPop; no solamente a las integrantes de Huntrix, sino también a los Saja Boys. El estilo de las ilustraciones se podría definir como 'chibi'.

3. Etiquetas de lápices de KPop Demon Hunters con fondo rosa

Lo especial de este diseño es su romántico fondo rosa con estrellas, moños y corazones. Una vez más, el estilo de los personajes para las ilustraciones es 'chibi'.

4. Etiquetas gruesas en versión anime

Aquí tenemos un diseño de etiquetas de KPop Demon Hunters con un mayor tamaño, para adaptarse a lápices un poquito más gruesos o simplemente por si deseas más espacio. Tiene una combinación de amarillo y azul como fondo, además de ilustraciones que nos recuerdan a un anime.

5. Con diseño "rayado"

Si quieres un toque original, colorido y divertido en tus etiquetas para lápices, este diseño podría ser tu mejor opción. Además de las Huntrix y los Saja Boys, puedes ver imágenes del tierno Derpy.

6. Con forma de lápiz

Finalizamos nuestro listado con un diseño a lo largo y con forma de lápiz, lo cual también resulta original y le puede encantar a cualquier fan de Las Guerreras KPop.