Ganador de MasterChef Celebrity 2022: Así fue campeón Ricardo.

MasterChef Celebrity vivió la final de su segunda temporada con cuatro famosos dispuestos a hacer todo para ser el absoluto ganador del trofeo de campeón y un premio económico de un millón de pesos.

Finalmente, quien se proclamó ganador fue Ricardo que superó en el reto de postre a Gavito y Lorena que se quedaron cerca del campeonato.

Después de 18 semanas, la cocina más famosa de México llegará a su final. Lorena Herrera, Arturo López Gavito, Ricardo Peralta y Alejandra Ávalos van por todo.

¿Cómo se define al ganador de MasterChef Celebrity?

Para definir al ganador de MasterChef Celebrity, la noche arrancó y con ello los finalistas tenían que preparar una entrada.

Posteriormente vendrán otros más, los cuales harán a los cocineros entregarse en cuerpo y alma, pero sobre todo dejar lo que les queda para satisfacer el exigente paladar de los chefs.

¿Quién fue el cuarto lugar de MasterChef Celebrity?

Luego de una apretada deliberación, Alejandra fue la eliminada de la final, con lo que se quedó con el cuarto lugar de la competencia.

Con ello, siguió la competencia en la que el objetivo era presentar un gran plato fuerte y los famosos no decepcionaron para nada.

Y es que las tres celebridades cumplieron con las expectativas de los chefs que esta noche fueron más exigentes que nunca, pero los participantes mostraron su evolución y experiencia que sumaron a lo largo de 18 semanas.

¿Quién fue el triunfador en la cocina más famosa de México?

La competencia en términos generales fue muy pareja, ya que los tres mostraron su mejor versión con el fin de llevarse la gloria, la cual en esta segunda edición fue para La Loba, ahora La Loba ganadora.

¿Quién es el ganador de MasterChef Celebrity 2022?

El ganador de MasterChef Celebrity 2022 se definirá muy pronto, así que no te pierdas ningún detalle de la gran final que llega tras varias semanas en las que vivimos de todo, desde la polémica, la nostalgia, la tristeza, la alegría, y muchas más emociones.

¿El ganador? Ricardo fue quien quedó en el lugar de honor... ¡felicidades, Peralta!