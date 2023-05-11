MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es El Cibernético?

La mayoría de las personas le temen a la cocina, pero hay 20 famosos que han aceptado el reto de formar parte de MasterChef Celebrity 2023, donde tendrán que poner a prueba sus talentos culinarios.

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No importa la cantidad de fama que tenga su carrera profesional, dentro de la cocina más famosa de México todos son iguales, por lo que un simple error los puede dejar fuera de la competencia desde la primera semana de MasterChef Celebrity 2023.

Dentro de las personalidades que han aceptado el reto de MasterChef Celebrity 2023, tenemos al luchador profesional ‘El Cibernético’, quien ha dejado los cuadriláteros de la lucha libre para presumir su sazón.

¿Quién es El Cibernético, el luchador que entró a MasterChef Celebrity 2023?

Uno de los luchadores profesionales más exitosos y polémicos de los últimos años, es Octavio López Arriola, mejor conocido por sus fans como Cibernético, quien es profesional en su deporte desde 1992.

Su talento lo llevó a participar en diferentes empresas de lucha libre en Estados Unidos, luego de su aventura en el vecino país, regresó a México para seguir cosechando triunfos en su carrera profesional.

La participación de Cibernético en MasterChef Celebrity 2023, es algo que ha dejado a todos sin palabras, pues sus fans solo conocen su faceta de luchador, ya que el deportista poco comparte de su vida privada.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Para poder ver todos los movimientos que Cibernético tiene preparados para poder competir y mostrar sazón en la cocina de MasterChef Celebrity 2023, solo tienes seguir la señal de Azteca UNO, este próximo domingo 14 de mayo en punto de las 20:00 horas.

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