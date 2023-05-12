MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Gabriela Goldsmith?

Estamos a tres días del arranque de MasterChef Celebrity 2023, donde los famosos que han aceptado el reto de participar en la cocina más famosa de México tendrán que mostrar que tienen talento para cocinar.

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Sin duda, MasterChef Celebrity 2023 se ha convertido en uno de los programas más queridos de la televisión mexicana, donde millones de televidentes siguen las preparaciones de sus famosos preferidos por la señal de Azteca UNO.

Dentro de las famosas que han aceptado formar parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, tenemos a nuestra querida Gabriela Goldsmith de 59 años, quien deja los foros de grabación para presumir su sazón en la cocina más famosa de México.

¿Quién es Gabriela Goldsmith?

Gabriela Goldsmith es una de las actrices más reconocidas de la actualidad, su carrera ha estado llena de muchos altibajos, pues comenzó como modelo a los 19 años, situación que la llevó a la actuación, donde logró consolidar una gran carrera, teniendo participación en más de 30 producciones en la pantalla chica.

En varias ocasiones ha pausado su carrera para dedicarse a la política, estudios profesionales y trabajos en la función pública.

Ahora, nuevamente deja todo para demostrar que es una gran cocinera, por lo que debe ser considerada una de las favoritas para poder brillar en MasterChef Celebrity 2023.

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¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Todas las emociones dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, las podrás seguir cada semana en punto de las 20:00 horas, desde este próximo domingo 14 de mayo. Solo tienes que poner la señal de Azteca UNO.

