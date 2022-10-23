MasterChef Celebrity: ¿Quién es el eliminado de este domingo 23 de octubre?

Las emociones en la cocina más famosa de todo México se han hecho presentes cada semana en MasterChef Celebrity, pues el nivel de exigencia de los chefs se ha incrementado a cada momento, pero también las diferencias que hay entre los famosos.

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Sin duda, este domingo vamos a tener muchas sorpresas para los amantes de la gastronomía, pues se viene un episodio lleno de muchos retos que van a poner a temblar a los participantes y que al final uno de ellos se va a tener que despedir del sueño de seguir en la cocina más famosa de México.

Este domingo vamos a tener una eliminación inesperada.

Los famosos quieren pasar a la historia como el ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, por lo que ellos saben que no pueden dejar pasar ningún error en sus platillos, pero también tienen que seguir aprendiendo a trabajar en equipo, pues muchos retos son en conjunto.

Pero lejos de los errores, los famosos deben de seguir incrementando su nivel, ya que los chefs están cuidado todos los detalles, pues ahora una mala presentación los puede dejar fuera de la MasterChef Celebrity.

Y es que, de acuerdo con los avances que se han podido apreciar, esta noche se espera que un gran reto ponga a los participantes a temblar, pues más de uno va a sufrir demasiado con la preparación de su platillo.

Y, esta noche los participantes serán obligados a competir en equipos y como ya es costumbre los desacuerdos no

tardaran en salir.

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Para este programa habrá una dinámica de casino y será a partir de apuestas como los cocineros irán consiguiendo los insumos para sus platillos, por lo que la suerte va a jugar un papel fundamental en los platillos.

