MasterChef Celebrity: Naty regresó a la cocina para ser la jefa.

Estamos viviendo la novena semana de competencia dentro de la cocina más famosa de todo México, donde el nivel de exigencia cada día aumenta más por parte de los chefs.

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Sin embargo, cada semana nos sorprenden con grandes invitados para degustar los platillos que hacen los famosos en MasterChef Celebrity, pero también con los talentos que vienen a compartir su conocimiento y experiencia con los participantes.

Este domingo, tuvimos el honor de tener en MasterChef Celebrity a Naty, quien fue la ganadora de la edición de MasterChef Junior y logró conquistar a todos con su carisma y talento al momento de entrar a la cocina.

Naty fue la invitada de MasterChef Celebrity y los memes explotan.

Nuestra querida Naty regresó para ayudar a los participantes de MasterChef Celebrity a preparar unas peras al vino tinto, todo salió de maravilla y la ganadora tuvo un gran papel, incluso le ayudó a los chefs a calificar los platillos de los famosos.

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Su regreso con un nuevo papel en la cocina de MasterChef Celebrity, causó una gran alegría en los millones de fans, quienes se hicieron presentes en las redes sociales con divertidos memes, donde recordaron las grandes actuaciones de Naty y su hermoso carácter.

#MasterChefCelebritymx Al fin llegó quien puso en su lugar a Karla. Naty me representa... #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/aQCAPWucMv — Paloma Valerio (@PalomaValerio14) October 17, 2022

Miguelito siguiendo a Chef Naty por toda la cocina#MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/GwzUCwcZmm — La que no arde ❤️‍🔥🐉 (@ShzBrn) October 17, 2022

Naty campeona regresó, Gavito subió al balcón, Mati va a ir de invitada que buen capitulo de #MasterChefCelebrity, tres de mis favoritos juntos en un capítulo. #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/l9arf0RUxB — Don Sincero (@Patan_Principe) October 17, 2022