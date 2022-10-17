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MasterChef Celebrity: Naty regresó a la cocina para ser la jefa.

El regreso de Naty a la cocina en donde logró triunfar se convirtió en tendencia dentro de las redes sociales, pues todos la recuerdan con mucho cariño.

MasterChef Celebrity: Naty regresó a su cocina para ser la jefa.

Escrito por: Luis Madrid | Marktube

Estamos viviendo la novena semana de competencia dentro de la cocina más famosa de todo México, donde el nivel de exigencia cada día aumenta más por parte de los chefs.

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Sin embargo, cada semana nos sorprenden con grandes invitados para degustar los platillos que hacen los famosos en MasterChef Celebrity, pero también con los talentos que vienen a compartir su conocimiento y experiencia con los participantes.

Este domingo, tuvimos el honor de tener en MasterChef Celebrity a Naty, quien fue la ganadora de la edición de MasterChef Junior y logró conquistar a todos con su carisma y talento al momento de entrar a la cocina.

Naty fue la invitada de MasterChef Celebrity y los memes explotan.

Nuestra querida Naty regresó para ayudar a los participantes de MasterChef Celebrity a preparar unas peras al vino tinto, todo salió de maravilla y la ganadora tuvo un gran papel, incluso le ayudó a los chefs a calificar los platillos de los famosos.

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Su regreso con un nuevo papel en la cocina de MasterChef Celebrity, causó una gran alegría en los millones de fans, quienes se hicieron presentes en las redes sociales con divertidos memes, donde recordaron las grandes actuaciones de Naty y su hermoso carácter.

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