MasterChef Celebrity: Macky no logró superar el reto y fue eliminada.

Este domingo vivimos una nueva aventura en la cocina de MasterChef Celebrity, donde todos quieren demostrar su talento para las artes culinarias, pero deben mejorar mucho para poder seguir en la competencia, pues los chefs cada domingo son más exigentes.

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Una de las primeras sorpresas fue el regreso de Naty, quien fue la ganadora de la edición de MasterChef Junior, pero ahora regresó como toda una experta para darle clases a los famosos.

En ese momento, Ricardo Peralta se fue directo al reto de eliminación, pues no logró entregar un buen platillo, mientras que Arturo López Gavito logró subir al balcón y ser el primero en calificar al duelo por la inmunidad.

El segundo reto del día y el ganador de la inmunidad.

Para el segundo reto, los famosos tuvieron que trabajar en equipo, siendo las capitanas Karla y Lorena Herrera, pero con la condición de que no podían participar en la preparación, sólo dirigir.

Tras una dura competencia, el equipo de Lorena Herrera fue el ganador, subiendo al balcón y colocando a su capitana como la rival de Gavito para ganar la inmunidad, mientras que Karla tomó la opción de salvarse ella y dejar a su equipo en el reto de eliminación.

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El momento llegó, por lo que Gavito y Lorena Herrera se enfrentaron en la preparación de una salsa holandesa para poder se inmune para el siguiente episodio, ambos hicieron su mejor trabajo, pero Arturo fue el ganador.

No tuvo una buena noche en la cocina y fue eliminada.

Después de tener una noche llena de muchos problemas en la preparación de sus platillos y varios domingos sin llegar a convencer por completo a los chefs, Macky González se tuvo que retirar de la cocina de MasterChef Celebrity, siendo que la semana pasada ya había estado cerca de salir.