FOTOS | La familia inspiró a los cocineros de MasterChef Celebrity.

Los jueces de MasterChef Celebrity pidieron a las celebridades deliciosos platillos inspirados en las personas que más admiran, pero antes de prender las hornillas tenían una tarea más: lavar la loza que ocuparon en la primer reto.

Después de lavar los trastes, los cocineros salieron corriendo al mercado, pues el tiempo estaba corriendo y no podían perder ni un minuto para cocinar.

Las celebridades de MasterChef Celebrity cocinaron para sus seres queridos.

Stephanie Salas decidió preparar un plato con alcachofas para sus hijas Camila y Michelle, recordó cuando ellas eran pequeñas y les preparaba unas buenas tortas.

Tony Balardi cocinó inspirado en su primo Mario, un hombre muy trabajador. Por su parte, David Salomón cocinó un timbal de plátano macho para sus hermanas.

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En la estación de Mauricio Islas se cocinaban unos “camarones cucaracha”, dedicados especialmente a la esposa del actor. Y Germán Montero preparó un guiso de camarón para su querido padre.

Conforme pasaba el tiempo los nervios aumentaban y el Chef Herrera no perdió la oportunidad de presionar a las celebridades.

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Llegó la hora de la degustación y la primera en pasar a la fue Stephanie Salas, quien sirvió a los chefs “sus dos corazones de alcachofa” en honor a sus hijas. Con este elegante plato obtuvo varios cumplidos de los jueces. Posteriormente, David Salomón sirvió un “timbal musical” con una presentación inigualable.

Tony Balardi sirvió “unas dobladas de carne de cerdo a la Canseco” y arrancó varias carcajadas a los Chefs con sus ocurrencias.

Mauricio Islas deleitó a los jueces con los “camarones mi paloma”, el cual es el plato favorito de su esposa. Finalmente, Germán Montero presentó el “asado don güero” en honor de su padre.

Stephanie y Germán fueron los ganadores del reto y lograron subir al balcón.

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