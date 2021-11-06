FOTOS | Los jueces retaron al Top 10 de MasterChef Celebrity.

Al calor de los fogones de MasterChef Celebrity los Chefs dieron la bienvenida a Paco Chacón y David Salomón, quienes regresaron a la cocina con toda la actitud para conquistar de nueva cuenta los paladares de los exigentes jueces.

El Top 10 de la temporada estaba listo para una nueva aventura culinaria y las emociones no se hicieron esperar.

Los sabores de las familias llegaron a MasterChef Celebrity.

En esta ocasión no hubo cajas misteriosas en las estaciones, pero se avecinaba un reto con sabor de hogar, aquellas recetas que se heredaron de generación en generación se iban a hacer presentes en la cocina más famosa de México. Los Chefs pidieron a los cocineros demostrar el legado culinario de su familia, para esta tarea les dieron 60 minutos.

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Las celebridades recordaron la sazón de sus familiares y se inspiraron para preparar deliciosos platillos. El primero en presentar su plato fue Aristeo, “el superhéroe” preparó unos chiles rellenos y capeados con la receta de su abuela, el Chef Herrera se sorprendió con el sabor del platillo.

Stephanie Salas sirvió el plato “entre mujeres”, su iterpretación del queso relleno que preparaban las abuelas de su hija Camila.

Matilde Obregón decidió hacer el puré de papa de su familia para acompañar una pechuga rellena de espinacas.

Después de tener algunas dificultades en la cocina, Germán Montero llevó a la mesa una birria, para su mala suerte las especias le hicieron una mala jugada.

La Bebeshita sirvió unos frijoles como los que cocinaba su abuelita y logró impresionar a los jueces. Por su parte, David Salomón decidió recordar una receta de su madre y presentar un guisado con berenjena.

Tony Balardi preparó un picadillo, mientras que Mauricio Islas y Paco Chacón cocinaron mole.

Al final los Chefs decidieron que Bebeshita, Matilde, Paco y Aristeo subieran al balcón de MasterChef Celebrity.

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