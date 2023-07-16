La competencia en MasterChef Celebrity 2023 se vuelve cada vez más sabrosa y desafiante, ya que la exigencia creciente de los jueces, quienes no van a permitir errores. Estos expertos en gastronomía no escatiman en sus estándares y están dispuestos a llevar a los famosos participantes al límite de sus habilidades culinarias.

La cocina se convierte en un campo de batalla en MasterChef Celebrity 2023, donde los famosos luchan por demostrar su talento culinario y conquistar el paladar de los jueces, pues nadie quiere dejar la competencia.

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

El reto de este domingo 16 de julio en MasterChef Celebrity 2023, será un desafío emocionante y lleno de tensión, donde los concursantes deberán poner a prueba sus habilidades culinarias y creatividad para impresionar al exigente jurado.

La noche ha estado llena de muchos retos en la cocina más famosa de México, donde la primera en subir al balcón fue Ivonne Montero, quien fue seguida de Manu Nna y Mónica Dionne.

¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

En cuanto a quién subirá al balcón este día en MasterChef Celebrity 2023, será aquel participante que logre sorprender a los chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, con su plato.

Durante el reto de salvación, los famosos tuvieron que impactar a los jueces, ya que solo había cuatro lugares para estar una semana más en MasterChef Celebrity 2023, donde lograron subir al balcón: Palencia, Cositas Romina y Eduardo Capetillo Gaytán.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Desafortunadamente, aquellos concursantes que no tengan un desempeño óptimo durante la noche, serán acreedores a estar dentro del desafío de eliminación. ¿Quién logrará superarlo? Cabe recordar que el capítulo anterior, Ivonne Montero, Cositas, Romina, Palencia, Ana Patricia Rojo y Cibernético, fueron los seleccionados para este reto, lo cual provocó que el luchador fuera eliminado.

Al final, Lis Vega, Ana Patricia Rojo, Irma y Fabiola Campomanes tuvieron que ir al reto de eliminación para poder defender su lugar en la cocina más exigente de la televisión mexicana.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity México 2023: Conoce al último eliminado de la cocina más famosa de México.

¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023 en el programa de hoy 16 de julio?

En el programa de hoy, lamentablemente otro concursante será expulsado de la cocina más famosa de México. Su trayectoria llegará a su fin en esta competencia culinaria, dejando atrás momentos memorables y desafíos superados. ¿Estás listo para saber quién fue el desafortunado de esta noche?

Luego de una noche muy complicada, donde los jueces no están dispuestos a perdonar un solo error, Lis Vega tuvo que despedirse de sus compañeros y dejó la cocina de MasterChef Celebrity 2023.