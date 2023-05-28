En MasterChef Celebrity la competencia se intensifica cada vez más semana tras semana. En ese contexto, hace ocho días, presenciamos un programa lleno de nuevos desafíos para nuestros talentosos participantes. Lamentablemente, Pedro Prieto tuvo que decir adiós tras fallar en el reto de eliminación.

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¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

El próximo desafío de este domingo en MasterChef Celebrity 2023 promete ser aún más difícil que el de la semana pasada, después de la sorpresa de tener que cocinar en tercias, los famosos se enfrentaron a una situación inesperada: los mandiles estaban unidos.

Esto significaba que los cocineros de las orillas solo podían usar una mano para preparar los platos, mientras que el participante del centro tenía la ventaja de poder utilizar las dos manos.

Sin duda, los 18 participantes restantes deberán superar el reto de este domingo 28 de mayo con ingenio y habilidad para impresionar al exigente jurado y avanzar en la competencia.

El primer reto dentro de la cocina más famosa de México, las celebridades tuvieron que presentar su mejor platillo con un presupuesto no mayor a veinte pesos, lo que ha despertado recuerdos en varios de ellos.

¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Los famosos tendrán algunas complicaciones para poder cumplir con el reto, pero habrá algunos de los participantes que podrán subir al balcón.

Los famosos llegaron con muchas ganas de demostrar su talento en la cocina, entre ellos Poncho de Nigris, quien por primera ocasión logró tener un buen comentario de Zahie Téllez.

Al final, solo fueron elegidos por los jueces para poder subir al balcón en el primer reto de MasterChef Celebrity 2023, Romina Marcos, Mónica Dionne, Fabiola Campomanes, Francisco Palencia, quien fue el mejor del reto.

El segundo reto de las celebridades en la cocina más famosa de México fue en parejas, pero con los ingredientes más exclusivos de la gastronomía, donde cada detalle puede ser clave entre subir al balcón y tener que estar en una eliminación.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

El jurado, implacable como siempre, evaluará cada platillo con detalle, buscando cualquier error o falta de excelencia. ¿Será que Gabriela Goldsmith, Ivonne Montero, Jimena Longoria, Lis Vega, Padre Jóse de Jesús y Poncho de Nigris estén nuevamente nominados al desafío de eliminación?

Al ser ingredientes tan finos para la cocina, los chefs fueron sumamente exigentes en cada detalle. Aunque todos hicieron un gran esfuerzo, pero los elegidos para subir al balcón fueron: Ana Patricia y El Travieso, Jimena Longoria y Eduardo Gaytán y Padre José de Jesús e Irma. Por lo que el resto de los famosos tuvieron que ir a defender su lugar en la cocina más famosa de México.

¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023?

En MasterChef Celebrity 2023 los concursantes luchan hasta el último momento para evitar caer en peligro y poder ser el siguiente concursante eliminado de la cocina más famosa de México. Sin embargo, no todos los famosos han dado el 100%.

Para el reto de eliminación, los famosos tuvieron que cuidar su presupuesto, ya que no debía pasar de 200 pesos. Sin embargo, todos tenían la libertad de preparar el platillo que deseaban.

Mientras todas las celebridades eligieron un gran reto para ellos, Poncho de Nigris eligió ir a la segura al preparar huevos, situación que los jueces vieron injusta con sus compañeros, por lo que fue el eliminado de MasterChef Celebrity 2023.

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