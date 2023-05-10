MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Pedro Prieto?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023 está a la vuelta de la esquina. Esta edición promete ser una de las más emocionantes y sorprendentes hasta el momento, y no es para menos, ya que tenemos entre los participantes a uno de los conductores más reconocidos: Pedro Prieto.

Si eres un amante de la cocina y de la televisión, no puedes perderte la oportunidad de conocer a este talentoso conductor que ha llegado a MasterChef Celebrity dispuesto a sorprender a todos y llevarse la victoria dentro de la ’Cocina más famosa de México’.

¡La cocina en todo su esplendor! 🍳🔪Famosos se enfrentarán al reto de su vida: cocinar a contratiempo y con precisión. 👨🏾‍🍳No te pierdas la nueva temporada de #MasterChefCelebrity.⌚14 de mayo, a las 8:00 p.m. por 𝐀𝐳𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐔𝐍𝐎. pic.twitter.com/GbBKG54OwB — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 2, 2023

¿Quién es Pedro Prieto?

Pedro Prieto es un actor y conductor español que ha demostrado su versatilidad en diversas áreas del entretenimiento. Desde joven, mostró su pasión por la actuación, lo que lo llevó a participar en diversas obras de teatro en su país natal, España. Posteriormente, viajó a la India y a China para estudiar actuación durante un año y seis meses, respectivamente.

Su debut actoral en teatro fue en 2012, con la obra "No te escondo nada". Desde entonces, ha participado en diversas producciones teatrales y televisivas.

Además de su carrera como actor, Pedro Prieto ha destacado como conductor de programas de televisión. Con su carisma y habilidades culinarias, ha conquistado a la audiencia en cada una de sus apariciones en la televisión.

Ahora, en 2023, el español se encuentra frente a un nuevo reto. ¿Podrá Pedro Prieto conquistar a los exigentes jueces de MasterChef Celebrity con sus habilidades culinarias?

¿Cómo y cuándo ver MasterChef Celebrity 2023?

¡Prepárate para saborear la emoción y la adrenalina de MasterChef Celebrity 2023! Este domingo 14 de mayo, la competencia más esperada del año finalmente llega a tu pantalla a través de Azteca UNO a las 20 horas.

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