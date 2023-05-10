MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Pedro Prieto?
Conoce al conductor Pedro Prieto, uno de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023. Te decimos todo lo que debes saber del español.
La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023 está a la vuelta de la esquina. Esta edición promete ser una de las más emocionantes y sorprendentes hasta el momento, y no es para menos, ya que tenemos entre los participantes a uno de los conductores más reconocidos: Pedro Prieto.
Si eres un amante de la cocina y de la televisión, no puedes perderte la oportunidad de conocer a este talentoso conductor que ha llegado a MasterChef Celebrity dispuesto a sorprender a todos y llevarse la victoria dentro de la ’Cocina más famosa de México’.
¡La cocina en todo su esplendor! 🍳🔪Famosos se enfrentarán al reto de su vida: cocinar a contratiempo y con precisión. 👨🏾🍳No te pierdas la nueva temporada de #MasterChefCelebrity.⌚14 de mayo, a las 8:00 p.m. por 𝐀𝐳𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐔𝐍𝐎. pic.twitter.com/GbBKG54OwB— MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 2, 2023
¿Quién es Pedro Prieto?
Pedro Prieto es un actor y conductor español que ha demostrado su versatilidad en diversas áreas del entretenimiento. Desde joven, mostró su pasión por la actuación, lo que lo llevó a participar en diversas obras de teatro en su país natal, España. Posteriormente, viajó a la India y a China para estudiar actuación durante un año y seis meses, respectivamente.
Su debut actoral en teatro fue en 2012, con la obra "No te escondo nada". Desde entonces, ha participado en diversas producciones teatrales y televisivas.
Además de su carrera como actor, Pedro Prieto ha destacado como conductor de programas de televisión. Con su carisma y habilidades culinarias, ha conquistado a la audiencia en cada una de sus apariciones en la televisión.
Ahora, en 2023, el español se encuentra frente a un nuevo reto. ¿Podrá Pedro Prieto conquistar a los exigentes jueces de MasterChef Celebrity con sus habilidades culinarias?
¿Cómo y cuándo ver MasterChef Celebrity 2023?
¡Prepárate para saborear la emoción y la adrenalina de MasterChef Celebrity 2023! Este domingo 14 de mayo, la competencia más esperada del año finalmente llega a tu pantalla a través de Azteca UNO a las 20 horas.
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