MasterChef Celebrity: Memes que dejó el anuncio de los nuevos participantes.

Una nueva temporada de MasterChef Celebrity se acerca y con ella la esperanza de 20 celebridades de brillar en la cocina más famosa de todo México, donde los participantes tendrán la oportunidad de demostrar que son grandes cocineros.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Ellos son los participantes de la nueva edición.

Este miércoles fueron presentados de forma oficial todos los participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, junto con el nuevo chef que se suma como juez de los famosos.

Pablo Albuerne, estará acompañando en el panel a nuestros queridos José Ramón Castillo y Betty Vázquez, mientras que la conducción nuevamente estará a cargo de Tatiana.

Dentro de los famosos que van a buscar igualar lo logrado por Germán Montero en la primera temporada de MasterChef Celebrity, tenemos a actores, modelos, cantantes, deportistas, productores y conductores que nos van a mostrar sus dotes culinarios.

¿Quiénes son todos los famosos que van a participar en MasterChef Celebrity? Para la segunda temporada de MasterChef Celebrity llegan a la cocina más exigente de México: Alejandra Toussaint, Julio Camejo, Verónica del Castillo, Marcelo Lara, Macky González, Mauricio Mancera, Carmen Campuzano, Pedro Moreno, Margarita “La Diosa de la Cumbia”, Alan Ibarra, Talina Fernández, Carlos Eduardo Rico, Nadia, Francisco Gattorno, Lorena Herrera, Ernesto D’Alessio, Alejandra Ávalos, Ricardo Peralta, Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito.



La divertida reacción en las redes sociales.

Luego de la presentación de todos los famosos que van a formar parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, las redes sociales se hicieron presentes con las miles de reacciones de los fans.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: Ellos son los tres chefs de la nueva edición.

En donde hicieron que la presentación de MasterChef Celebrity, fuera tendencia en las redes sociales con divertidos y controversiales memes. A continuación, te presentamos los mejores.

Así es amiguitos. Todavía no empieza #MasterChefCelebrity y ya nos deja esta gran plantilla para MEME del Señor @algavito ...

Úsese a su antojo 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/cljY0lgLHO — SEÑOR MUN (@DonSailorMamoon) July 13, 2022

#MasterChefCelebrity

En la Academia no tengo oportunidad, pero aquí sí, gracias por meterlo al reality, yo realmente pensé solo era un rumor 😩

Gavito mi protegido 🤍 pic.twitter.com/uDndexNs6D — peony💫 (@flowerpeony_) July 13, 2022

Yo viendo el elenco, hay gente que no tolero y a quien amo#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/frskwWeJNI — L ❄️ (@matiana_stan) July 13, 2022