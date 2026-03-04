inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026

Es un diseño que no pasa de moda y es ideal tanto para eventos de alta alcurnia como para usar todos los días

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

Escrito por: José Alejandro

Las uñas negras son sinónimo de elegancia, pues son ideales para llevar a eventos especiales o para cualquier ocasión, ya que nunca pasarán de moda y podrás utilizarlas en marzo de este 2026. Puedes optar por diferentes estilos, acabados o formas debido a que la mayoría le va bien a cualquier mujer, como lo son estos 7 colores que puedes usar en gelish o rubber.

De acuerdo con un artículo del portal Essie, las uñas negras son versátiles, pero existe una regla en la manicura que debes tomar en cuenta. Los negros azulados les quedan perfectos a las mujeres con la piel clara, mientras que para las morenas, los negros cálidos son buena opción, al igual que estos 7 diseños elegantes de manicura rubber.

Los 11 diseños que le darán elegancia a tu manicura

1. Metalizadas: Este diseño le da a la manicura un acabado espejo debido al brillo del negro.

Uñas negras
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

2. Degradadas: Un acabado que utiliza dos tonos diferentes. Puedes combinar el negro con rojo, gris o plateado.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

3. French: Opta por un diseño diferente y, en lugar de las puntas de color blanco, elige el negro para crear un modelo elegante y sofisticado.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

4. Mate: Un estilo ideal para las mujeres que buscan un diseño más sencillo y lucir las uñas naturales.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

Diseños de uñas negras con decoraciones

5. Geométricas: Puedes optar por triángulos, rombos o líneas abstractas.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

6. Piedras: Eleva tu diseño agregando piedras brillantes a tus uñas negras. El plateado puede ser una gran opción.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

7: Estampados: Para no perder la elegancia de la manicura, puedes optar por diseños con flores o patrones geométricos con tonos que combinen con el negro.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

8: Puntos: Un diseño sencillo, pero que puedes llevar todos los días.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

Formas de uñas que puedes llevar en negro

9. Almendradas: Desde diseños cortos o largos, dependiendo del estilo que sea del agrado de cada mujer.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

10. Cuadradas: Uno de los diseños más clásicos e incondicionales en la manicura.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

11: Redondas: Este tipo de estilo de uña alarga los dedos y visualmente se aprecian más delgados.

11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026
11 ideas de uñas negras que se ven elegantes para usarlas en marzo de 2026|Pinterest

Tags relacionados
Diseño de uñas Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO