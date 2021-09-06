MasterChef Celebrity: Ellos son los participantes que han sorprendido.

Los viernes de MasterChef Celebrity han alegrado los corazones de millones de mexicanos, quienes no se pierden ningún episodio del reality show de cocina más popular del momento.

MasterChef Celebrity continúa arrasando entre el público mexicano

Momentos más deliciosos del Programa 1 de MasterChef Celebrity.

Por si fuera poco, algunas celebridades han dado de qué hablar en lo que va de la competencia, ya sea por su buen sazón, maravilloso emplatado o grandiosas ideas en la cocina más cardíaca de la pantalla chica.

Y aunque ningún participante se dedica a la gastronomía de manera profesional, existen hombres y mujeres que brillan con luz propia en la cocina más famosa de México.

Paco Chacón

El famoso árbitro ha sido una de las revelaciones en lo que va de la primera temporada de MasterChef Celebrity. Ha llamado la atención que Paco Chacón constantemente sube el balcón por la perfección de sus platillos.

Paty Navidad

La actriz sinaloense también brilló desde su primer acercamiento a las estufas de MasterChef Celebrity. Y es que, Paty Navidad cautivó el paladar de los chefs Betty, Herrera y Joserra, en múltiples momentos que pasaron a la historia.

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Tony Balardi

El querido comediante se convirtió en el favorito del público mexicano, ya que destacó con su diversión, sonrisa y chistes en MasterChef Celebrity. Tony Balardi preparó algunos platillos que lo pusieron a salvo y que fueron halagados por el panel de chefs.

Aida Cuevas

Aparte de la música, la cantante mexicana descubrió su segundo don en MasterChef Celebrity. La intérprete de Huapango Torero tiene una afinidad enorme por la gastronomía y un talento infinito para cocinar el mole tradicional mexicano.

Mauricio Islas

El galán de telenovelas comenzó su debut en la cocina en medio de la cuarentena de Covid-19, cuando decidió preparar deliciosos platillos para sus tres hijos. Posteriormente, el actor abrió su propio restaurante de comida japonesa en la Ciudad de México, dejando claro su pasión por los sabores exóticos.

Mauricio Islas incursionó con éxito en MasterChef Celebrity, donde deslumbró con su galantería, exquisitos platillos y gran imaginación en sus recetas.

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