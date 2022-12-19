MasterChef Celebrity: Ricardo dedica su triunfo a su fallecido hermano.

Luego de muchos domingos demostrando sus grandes talentos en las artes culinarias dentro de la cocina más famosa de todo México, ayer conocimos al gran ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

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Para sorpresa de muchos que siguieron el reality desde las primeras semanas, Ricardo Peralta logró llegar a la final y convertirse en el gran ganador de la competencia, logrando superar a los favoritos.

Ricardo Peralta le dedicó su triunfo a su hermano fallecido.

Tras su gran triunfo en MasterChef Celebrity, Ricardo Peralta nos visitó en el foro de Venga La Alegría, donde nos reveló algunos detalles que no se vieron en cámaras, pero lo más importante fue que nos confirmó que le dedicó su triunfo a su hermano, quien lamentablemente falleció.

Mi hermano era chef de la casa y el año pasado falleció por el tema de COVID, fue muy fuerte, porque era justo cuando todo estaba muy cerrado, donde no podías despedir a tu gente y que no podía ir nadie al funeral. Todo eso que vivimos, mejor ni se los repito porque vamos a llorar todos allá en casita y, desde que me invitaron a MasterChef que, para mí siempre fue una sorpresa, porque yo decía ‘¿Yo? ¿Seguras? No se equivocaron de Ricardo’

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