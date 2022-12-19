MasterChef Celebrity: Así reaccionó Gavito con el triunfo de Ricardo.

La noche de ayer domingo vivimos una de las finales más esperada dentro de la cocina más famosa de todo México, pues tuvimos la oportunidad de conocer al ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

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Muchos se llevaron una gran sorpresa, ya que desde los primeros episodios muchos de los fans ya tenían a sus grandes preferidos, pero con el paso de las semanas fueron cambiando, hasta que finalmente conocimos a los cuatro finalistas.

La primera en quedar fuera de la competencia fue Alejandra Ávalos, quien se quedó con el cuarto lugar, para que después solo se quedaran en la competencia Arturo López Gavito, Lorena Herrera y Ricardo Peralta.

Luego de varias pruebas en donde los famosos tuvieron que demostrar el gran avance que tuvieron en la cocina, los chefs determinaron que el mejor de la temporada había sido Ricardo Peralta, quien conquistó el paladar de todos con sus platillos.

Arturo López Gavito reaccionó al gran triunfo de Ricardo Peralta.

Luego de que a lo largo de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Ricardo Peralta y Gavito tuvieron momentos muy polémicos, ya que fueron amigos, cómplices en algunos retos y grandes rivales dentro de la cocina.

El famoso juez de hierro y ahora chef de hierro, mandó un contundente mensaje para celebrar el triunfo de Ricardo Peralta, donde reconoció el trabajo que realizó el comediante, quien resultó tener un talento sorprendente para la cocina.

Triunfa un grande! Espíritu incansable y brillante ser de luz. Te quiero, muchas felicidades!!!! @Ricardo_Peralta

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Triunfa un grande! Espíritu incansable y brillante ser de luz. Te quiero, muchas felicidades!!!! @Ricardo_Peralta pic.twitter.com/ZnDb448h9B — Arturo López Gavito (@algavito) December 19, 2022

Sin duda, luego de varias semanas de competencia en MasterChef Celebrity muchos de los participantes terminaron siendo grandes amigos, aunque varios de ellos tienen personalidades completamente diferentes, por lo que la cocina fue el medio que los logró unir.

