MasterChef Junior: Alan sale de la competencia a un paso de la semifinal.

Estamos viviendo las últimas semanas de competencia dentro de la cocina más famosa de todo México, MasterChef Junior, por lo que los retos cada día son mayores y los lugares en la semifinal son muy pocos.

Por ello, los pequeños cocineros han tenido que demostrar sus mejores dotes culinarios dentro de la cocina para poder quedarse con uno de esos lugares.

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El primer reto para poder estar en la semifinal de MasterChef Junior.

Para poder conseguir el primer boleto a la semifinal de MasterChef Junior, cada uno de los participantes tuvo que preparar un platillo de la gastronomía internacional, donde la gran triunfadora fue Renée, quien ganó con un platillo argentino.

Para el segundo reto de la noche, los participantes de MasterChef Junior estuvieron acompañados de algunos de sus compañeros que ya fueron eliminados, quienes les ayudaron con la preparación de un platillo mexicano.

Aunque no todo fueron buenas noticias para todos, pues algunos no lograron hacer el mejor trabajo juntos; sin embargo, quienes sí lo lograron fueron Carlos y Zoe, por lo que el pequeño chef logró subir al balcón y ser el segundo semifinalista de MasterChef Junior.

La cocina más famosa de México se cerró para Alan.

Para el reto de eliminación, los chefs tuvieron que preparar un platillo de la gastronomía oriental, por lo que Esaú, Alan, Xavi y Naty entregaron su mejor esfuerzo para lograr sorprender a los chefs y evitar la eliminación de MasterChef Junior.

Tras una mala noche, Alan no logró superar la prueba de eliminación, pues tuvo algunos errores de principiante que le costaron su lugar en la cocina de MasterChef Junior.

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Tras una gran noche en la cocina más famosa de México, los memes no se hicieron esperar y fueron tendencia en las redes sociales.