MasterChef Junior: Zoe es la eliminada de la cocina más famosa.

Los cocineros más talentosos de todo México nos volvieron a sorprender en la cocina de MasterChef Junior, pues nuevamente lograron superar el reto que les pusieron los chefs para poder cumplir su sueño de ser los ganadores de esta temporada.

La primera sorpresa de la noche fue cuando los cocineros recibieron la sorpresa de tener a sus mamás en la cocina de MasterChef Junior, aunque la noche se la llevaron Naty y su madre, pues conquistaron a todo México con su ternura, pero lo más importante fue que lograron subir al balcón gracias a un extraordinario platillo. La segunda pareja en subir al balcón fue la formada por Xavi y su mamá.

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Para el segundo reto, las mamás no estuvieron al lado de sus hijos para poderlos ayudar a subir al balcón, pero fueron las encargadas de decidir quién lo haría sin saber cuál era el platillo de su hijo. Para poder cumplir con el reto Xavi y Naty formaron las parejas.

La primera fue la conformada por Carlos y Esaú, Zoe y Renée fueron la segunda y la tercera fue la integrada por Sofi y Carlos. Al final los ganadores fueron Esaú y Carlos, ya que su volcán de cajeta fue el mejor.

El final del camino para Zoe

La aventura de MasterChef Junior se terminó para Zoe, quien fue la eliminada en medio de una polémica, pues no quiso compartir uno de sus secretos con Alan, quien le preguntó por su forma de cortar un aguacate.

Renée preparó un pozole que no estuvo mal, pero la carne estaba un poco dura, aunque le valió poder quedarse por la sazón que tomó, pero le faltó un poco de sal.

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Por su parte, Sofi presentó una sopa de tortilla que no fue la mejor, pero estuvo aceptable para los chefs, la tortilla estaba muy gruesa. Alan preparó un caldo tlalpeño que no tuvo la mejor presentación, pero sí un gran sabor que lo salvó.

Zoe no desvenó los camarones, su plato estaba muy espeso y no parecía caldo de camarón, por lo que fue la eliminada de la noche.

