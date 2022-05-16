MasterChef Junior estuvo lleno de sorpresas acompañadas de memes.

La competencia cada día se pone más complicada dentro de la cocina más famosa de México, MasterChef Junior, donde los pequeños siguen demostrando su talento culinario, aunque los retos cada vez se han puesto más difíciles.

En esta ocasión, tuvimos un programa especial, pues los pequeños de la cocina tuvieron una visita muy especial por motivo del 10 de mayo, ya que tuvieron la oportunidad de compartir su estación en MasterChef Junior con sus mamás.

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La primero que sorprendió a los cocineros fue una caja misteriosa con algo muy especial para los pequeños y sus mamás, era una foto de ellos con sus mamás, lo que los motivó mucho, además nos revelaron la gran relación que tienen con ellas.

Sin duda, las mamás de los cocineros fueron clave para que los pequeños chefs pudieran subir al balcón, por lo que quedó demostrado la gran comunicación que tienen unos con otros.

Los divertidos memes de MasterChef Junior

Durante toda la noche logramos escuchar la convivencia de los chefs con sus mamás, los consejos, pero también los memes estuvieron presentes en las redes sociales, ya que los fans no pierden oportunidad de los pequeños momentos de MasterChef Junior convertirlo en un divertido momento en las redes sociales.

Uno de los momentos más tiernos en las redes sociales fue el que protagonizaron Naty y su mamá, pues tienen una gran relación y un enorme parecido.

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Otro de los momentos más divertidos de la noche fueron los regaños de la mamá de Renée en televisión, por lo que los memes no se hicieron esperar. Todo lo contrario, a lo que se vive con Naty y su mamá que conquistaron a los chefs con su platillo y a todo México con su ternura.

-¿Estás viendo el eclipse?

-Ah…si, súper bonito #masterchefjunior pic.twitter.com/gWmxOrDhqY — r e b e (@petshopeyes) May 16, 2022

#MasterChefJunior



Naty campeona y su mamá suben al balcón

- Todo México pic.twitter.com/rR2viJCnlD — Toma agua y ejercítate (@CibrianGabriela) May 16, 2022

La mamá de Reneé regañandola a nivel nacional, pero Reneé respondiendole que le baje a nivel nacional, bueno, de tal palo tal astilla. #MasterChefJunior pic.twitter.com/rbl6EdvXlu — One More Girl ✌️ (@onemoregirl550) May 16, 2022