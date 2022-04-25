MasterChef Junior: Fabio fue el eliminado y los memes llegaron.

Los retos siguen en la cocina más famosa de México en MasterChef Junior, donde los cocineros más pequeños nos volvieron a sorprender con su gran talento al momento de preparar sus platillos.

Con una temática de laboratorio en donde los cocineros tenían que arriesgarse para sorprender a los chefs, estos solamente iban a revisar los mejores tres platillos que vieran, por lo que solo uno iba a subir al balcón.

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Un mal día para Fabio en MasterChef Junior

Desde el primer reto, Fabio comenzó a tener problemas, pues tiró los frascos que tenían los ingredientes sorpresa para poder preparar su platillo, lo que le valió un regaño. Al final, Zoe fue la ganadora con un sorprendente plato.

Para el segundo reto, tuvimos como invitado a Sergio Sepúlveda, quien les ayudó con su segundo reto donde tuvieron que hacer crepas en parejas, pues todo el tiempo estuvieron trabajando en la misma bata.

Fabio y Carlos tuvieron una pequeña caída que pudo haber afectado su preparación, pues al momento de pasar no lograron subir al balcón, ya que su crepa tenía la orilla dura y un sabor ácido. Los ganadores del reto fueron Naty y Germán y Xavi y Alan.

El frío reto de eliminación

Para el reto de eliminación Sofi, América, Carlos, Esaú, Renée y Fabio tuvieron que sorprender a los chefs con un increíble helado hecho con nitrógeno, pero no todos lo lograron.

Lamentablemente, Fabio tuvo una mala presentación, pues no siguió las instrucciones del Chef invitado Manuel Pelayo, quien les dio una clase antes de empezar su preparación.

La presentación de Fabio fue muy buena en cuestión de imagen, pero al no seguir las reglas se congeló de más y no lo lograron probar en una primera instancia, pues era muy duro.

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Ya que lo probaron le faltaba sabor y terminó siendo el eliminado de este domingo 24 de abril en MasterChef Junior.

Polvitos de la buena suerte para que hoy no se vaya Nati. ✨#MasterChefJunior pic.twitter.com/GJUBrup4V9 — 𝑃𝑎𝑚 🐘 (@lopzp95) April 24, 2022