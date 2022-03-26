MasterChef Junior deja los memes más divertidos esta noche.

Los queridos cocineros de MasterChef Junior pusieron a prueba su capacidad de trabajar en equipo esta noche, pues se dividieron en los bandos azul y rojo.

Fabio lideró el equipo azul, mientras que Germán fue el líder del equipo rojo para lograr exquisitos platillos y así conquistar el paladar de los jueces.

Nuestros queridos chefs Betty y JoséRa fueron los encargados de degustar los platillos inspirados en piratas. Además, este capítulo contó con la participación especial del chef Diego Niño, quien brindó sus conocimientos a todos los participantes.

La temática de esta noche fue inspirada en piratas, así que los concursantes tuvieron que cocinar para toda una tripulación conformada por nuestros jueces.

Los aspirantes sirvieron su ‘menú pirata’ a los chefs, entre los que destacaron platillos como aguachile en salsa verde, camarones con limón y hasta camarones empanizados con aderezo de coco.

Chiles rellenos de huachinango con queso manchego, así como un adobado con papás salteadas fueron otros platillos presentados esta misma noche.

Con un volcán de chocolate y un Crème Brûlée, los participantes cerraron el menú para la tripulación.

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MasterChef Junior deja los mejores memes

Los fans de MasterChef Junior crearon los memes más divertidos en las redes sociales, pues el disfraz de Tatiana de la sirenita se robó el show.

Tatiana como sirena como hace 18 años atrás, justo en la infancia. #MasterChefJunior pic.twitter.com/NNOBrKN721 — ᗪ. K. (@DagnaKaren) March 26, 2022

Abel y Naty se ganaron el título de los participantes más tiernos de la temporada, por lo que los televidentes también dedicaron memes a estos dos pequeños.

Enfocan a Naty o al pequeño gran Abel.

Mi reacción:#MasterChefJunior pic.twitter.com/xeC7Hsifex — ᬝ nat 🕸️ (@yoonsiloveu) March 26, 2022

Y si alguien dio de qué hablar esta noche fue la Bebeshita, quien habría amado viajar a las tierras de Exatlón con Esaú y Alán para ver a su amor platónico Aristeo Cázares.

La Bebeshita llegando al Exatlon con los niños para ver a Aris: #MasterChefJunior pic.twitter.com/o5jWr5ssak — AdrianB 👀🇲🇽 (@Belmondo00) March 19, 2022

Los internautas dejaron ver su creatividad y su atención a los detalles, pues notaron un gran parecido entre Fabio y William Valdés.

Se quieren sentir viejos?



Así luce hoy Fabio🤣🤪#MasterChefJunior pic.twitter.com/q7t24wLMfm — Yoli Mendoza (@mevy101) March 26, 2022

Abel se volvió a llevar los memes esta noche, pues conquistó con su ternura e inteligencia en la cocina de MasteChef Junior.

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