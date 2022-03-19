Danna se convierte en la eliminada de MasterChef Junior.

La cocina de MasterChef abrió sus puertas una vez más para recibir a los cocineros más pequeñitos y talentosos de todo México, quienes dejaron todo su esfuerzo frente a nuestros queridos chefs Betty, Joserra y el chef Franco.

Antes de comenzar sus platillos, nuestros participantes recibieron una llamada de sus seres queridos, quienes expresaron su apoyo incondicional y amor a los pequeños cocineros.

Posteriormente, los participantes pasaron a cocinar grandes platillos inspirados en sus seres queridos, pero solo algunos tuvieron la oportunidad de subir al balcón.

Esaú y Alan fueron los dos afortunados que subieron al balcón, pues conquistaron a los jueces con sus exquisitas recetas. Además, ellos dos ganaron la caja misteriosa y viajaron al tiempo... hasta las tierras de Exatlón.

Te puede interesar: MasterChef Junior: Hadassah deja la cocina más famosa de México.

Danna es la eliminada de MasterChef México

El segundo reto sacó el lado más patriota de todos nuestros cocineros, pues los pequeños tuvieron que presentar su platillo mexicano favorito.

El equipo conformado por Carlos, Sofí y Zoe subió al balcón, mientras que Germán, Fabio y Xavi también se salvaron por otra semana.

Elegir al eliminado fue una decisión muy difícil para los jueces, pues todos los concursantes se esforzaron mucho.

Danna enfrentó una complicada situación, pues olvidó la carne para preparar su hamburguesa en el reto de eliminación, así que decidió realizar una receta a base champiñones y otros vegetales.

La concursante, quien llevaba apenas unas cuantas semanas en la competencia, se convirtió en la reciente eliminada de MasterChef Junior.

Tras presentar fresas con crema en el segundo reto y una hamburguesa inspirada en la década de los 50’s, Danna no pudo continuar en la competencia.

También te puede interesar: MasterChef Junior: Este es el premio que se llevará el ganador.