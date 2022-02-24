Xavi
MasterChef Junior
8 años
Querétaro
Su mejor travesura es su buen sabor.
Es un niño alegre, sonriente y le encanta hacer travesuras.
Admira a Gordon Ramsay y a su papá el chef Santiago Migoya. Su papá ha sido pieza clave del amor que siente por la cocina y le ha enseñado muchos platillos.
La primera vez que cocinó tenía tres años. A partir de ahí se dio cuenta que la cocina le fascina. Le gusta lo salado, aunque prefiere hacer cosas dulces como los pasteles.
No le gusta que lo manden, sin embargo sabe que en un reto tiene que seguir órdenes.
Para él, la cocina representa seguir un orden para hacer algo rico de comer.