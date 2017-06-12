¡Diego, ganador de MasterChef Junior 2017!

Esta segunda temporada de MasterChef Junior estuvo llena de muchas emociones; y no sólo eso pues los 18 participantes se enfrentaron a nuevos retos y nuevas experiencias.

Sin embargo, dicha competencia hizo que sólo los mejores llegaran a la final. Diego, Rebekah y Emiliano tuvieron un largo camino en la competencia.

Durante el esperado desenlace los tres finalistas demostraron su talento, creatividad, sazón y aprendizajes adquiridos a lo largo de cada enfrentamiento; pues no por nada lograron convertirse en los mejores mini chefs de México. Pese a lo anterior, sólo uno de estos pequeñitos podía llevarse el título del segundo MasterChef Junior de México.

¿El ganador? Diego, quien después de cocinar un menú completo que incluía entrada, plato fuerte y postre resultó triunfador; demostrando que para lograr los sueños es necesario poner entrega y compromiso pero sobre todo pasión por lo que uno quiere.

El camino para Diego durante la competencia no fue fácil, pues cada domingo vimos al queretano enfrentarse a diferentes retos de eliminación; pero esto no fue impedimento para que se convirtiera en el afortunado ganador de MasterChef Junior.

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El originario de Querétaro se quedó sin palabras… ¿Y cómo no hacerlo? pues nunca se imaginó llegar hasta la final y mucho menos convertirte en el segundo mejor cocinerito México.

¡Felicidades Diego!, Gracias por recordarnos que todo es posible cuando uno se aferra a lo que quiere, sigue cocinando tus sueños ...